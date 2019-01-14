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Vali Akbıyık: Hakkari'de yüzde 62 oranında kaçak elektrik kullanımı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:41 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık son günlerde artan elektrik kesintileriyle ilgili Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi'ni (VEDAŞ) ziyaret ederek, İl Müdürü İsmail Özdemir'den bilgi aldı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık son günlerde artan elektrik kesintileriyle ilgili Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi'ni (VEDAŞ) ziyaret ederek, İl Müdürü İsmail Özdemir'den bilgi aldı. Vali Akbıyık, Hakkari ve ilçelerinde yüzde 62 oranında kaçak elektrik kullanımı olduğunu, kesintilerin yaşanmaması için vatandaşların kaçak elektrik kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaşanan elektrik kesintileri ve yüksek tutardaki faturalar nedeniyle VEDAŞ İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Hakkari Valisi İdris Akbıy'a, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü Suvat Süleyman Dilberoğlu, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim eşlik etti. Vali Akbıyık, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir'den bilgi aldı. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Vali Akbıyık, Hakkari genelinde yüzde 62 kaçak elektrik kullanımı olduğunu söyledi. Vali İdris Akbıyık, "Hakkari ve ilçelerimiz genelinde maalesef yüzde 62 oranında kaçak elektrik kullanımı var. Vatandaşın yapması gereken öncelikli olarak kaçak elektrik kullanmayacak. Çünkü bir apartmanda nötr farzdan dolayı bir kişi kaçak elektrik kullanması tüm aboneleri etkiliyor. İkincisi de yanlış tesisatlardan kaynaklı. Bunların da hızlı bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor" dedi.

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