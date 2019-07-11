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Vali Akbıyık, İran sınırındaki güvenlik yolları ve duvarlarını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Türkiye-İran sınırının sıfır noktasında bulunan üs bölgelerinde yapımı devam eden askeri güvenlik yolları ve duvarlarının inşaat çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Yüksekova 3.

Vali Akbıyık, İran sınırındaki güvenlik yolları ve duvarlarını inceledi

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Türkiye-İran sınırının sıfır noktasında bulunan üs bölgelerinde yapımı devam eden askeri güvenlik yolları ve duvarlarının inşaat çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.
Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesindeki Susuz Keklik Üs Bölgesini ziyaret etti. Burada terörist geçişlerinin ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan güvenlik yolu ve duvarlarının inşasını yerinde inceleyen Vali Akbıyık, yürütülen çalışmalar hakkında komutan ve ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.
Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali İdris Akbıyık, şu anda İran sınırının sıfır noktasında olduklarını belirterek, “Yüksekova ilçemizin Esendere beldesindeki Susuz Keklik Üs Bölgesinde yapılan güvenlik duvarı ve güvenlik yollarının kontrolünü yapıyoruz. Hakkâri ilimizin İran’la yaklaşık 113 kilometre sınırı bulunmaktadır. Sınır fiziki güvenlik duvarı yapılıyor. Ayrıca İran ve Irak sınırlarımızda da güvenlik yollarımızın inşaatları devam ediyor. Biz de bugün gerek güvenlik yollarımızı gerekse İran sınırında yapılan sınır fiziki güvenlik duvarlarımızın kontrollerini yapıyoruz. Tabi ki bu yollar ve güvenlik duvarları bitirildiğinde, özellikle bu bölgelerden ülkemize giren terörist unsurlar, kaçakçılar, göçmen kaçakçılığı önlemiş olacak. Ülkemizin güvenliği açısından çok hassasiyete sahip bir çalışma. En kısa zamanda bitirip inşallah sınırlarımızı tam manasıyla güvenlik altına alacağız" şeklinde konuştu.
Daha sonra Çobanpınar Üs Bölgesini ziyaret ederek güvenlik yolu ve duvarlarının inşaat çalışmaları hakkında komutanlardan bilgi alan Vali Akbıyık, burada bir araya geldiği askerlerle bir süre sohbet ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Vali Akbıyık, İran sınırındaki güvenlik yolları ve duvarlarını inceledi

Vali Akbıyık, İran sınırındaki güvenlik yolları ve duvarlarını inceledi

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