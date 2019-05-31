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Vali Akbıyık: Kaçak elektrik kullanımı hırsızlıktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, "İlimiz, Türkiye geneli kaçak elektriğin en çok kullanıldığı ilk 5 il arasındadır.

Vali Akbıyık: Kaçak elektrik kullanımı hırsızlıktır

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, "İlimiz, Türkiye geneli kaçak elektriğin en çok kullanıldığı ilk 5 il arasındadır. Unutulmamalıdır ki kaçak elektrik kullanmak da bir çeşit hırsızlıktır" dedi.
Vali Akbıyık, kaçak elektrik kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hakkari'nin, Türkiye genelinde kaçak elektriğin en çok kullanıldığı 5 il arasında olduğunu vurguladı. Hakkari'de kaçak elektrik kullanım oranının, yüzde 60 olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:
"2017 yılında 21 bin 270, 2018 yılında 19 bin 749 ve 2019 yılının ilk 3 ayında ise 1 bin 973 kez elektrik kesintisi yaşanmıştır. Meydana gelen plansız elektrik kesintilerinde en geç 1-2 saat içerisinde arıza giderilerek vatandaşlarımızın mağduriyeti en aza indirilmektedir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırmak adına yapılan tüm çalışmalara rağmen bazı vatandaşlarımız halen kaçak elektrik kullanılmaktadır. Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi kullanılması kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir. Hakkari İlimiz Türkiye geneli kaçak elektriğin en çok kullanıldığı ilk 5 il arasındadır. Ancak son 5 yıl göz önünde bulundurulduğunda kaçak elektrik kullanımının önlenmesi konusunda yapılan çalışmaların meyve verdiği görülmektedir."
Vali Akbıyık, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"İlimizde yıl bazında kaçak elektrik kullanımı, 2014 yılında yüzde 75, 2015 yılında 74, 2016 yılında 72, 2017 yüzde 71, 2018 yılında yüzde 63 olduğunu görülmektedir. 2019 yılına geldiğimizde ise, ilk üç ayda bu oranın yüzde 60’lara kadar düştüğü görülmektedir. Bu veriler de gösteriyor ki; her geçen gün İlimizde kaçak elektrik kullanım oranı azalmaktadır. Unutulmamalıdır ki kaçak elektrik kullanmak da bir çeşit hırsızlıktır. Kullanılan her kaçak elektrik bedeli devletimize ödenen vergilerden çalınmakta ve ülkemize ciddi zararlar vermektedir. Bu gün devletimize ödediğimiz her vergi yarın çocuklarımıza ve bizlere ulaşım sağlık ve haberleşme olarak döneceğini unutmayalım, yarınlarımızdan çalmayalım. İlimiz kaçak elektrik kullanımının en aza indirilerek her vatandaşımızın elektriği ve diğer enerji kaynaklarımızı bilinçli olarak tüketmesini temenni ediyorum."

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