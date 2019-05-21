Vali Akbıyık şehit yakınını makam aracıyla evine gönderdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, iftarda bir araya geldiği şehit yakınını makam aracıyla evine bıraktırdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehit aileleri ve gaziler onuruna Orduevinde iftar programı düzenlendi.

İftara katılan Vali İdris Akbıyık, şehit aileleri ve gazilerle ilgilendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından programda, İl Müftüsü Faruk Gürbüz dua etti.

İftarın ardından, Kıbrıs Barış Harekatına katıldıkları sonradan belirlenen Ahmet Onay ve Mehmet Türkoğlu ile vefat eden Şeref Karuman adına eşi Zarife Karuman'a milli mücadele madalyaları ve beratı verildi.

Vali Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülke olarak tarihin her döneminde vatan topraklarını savunmak için yüz binlerce şehit verdiklerine işaret eden Akbıyık, şöyle devam etti:

''Anadolu çok önemli bir toprak parçası. Jeopolitik konumu çok yüksek. Bütün dünyanın, şer güçlerinin hepsinin gözü maalesef ülkemizde. İşte bu topraklarda doğru düzgün, huzur içerisinde, müreffeh olarak yaşamanın da bir bedeli oluyor. Bu bedeli de şehitlerimizle gazilerimizle veriyoruz ve bu toprakları çocuklarımıza, torunlarımıza vatan yapıyoruz. Şairin dediği gibi. (Toprak uğrunda ölen varsa vatandır) diyor ya. İşte bizim gerçekten Anadolu'muz, Hakkari'miz, Edirne'miz her tarafı şehitlerimizin kanı ile sulanmış vatan.''