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Vali Akbıyık, Şemdinli'deki patlamada ölen Çelik'in taziyesine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, önceki gün Şemdinli İlçesi Zirvintepe üs bölgesi yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in (26) taziyesine katılarak, acılı aileye başsağlığı diledi.

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, önceki gün Şemdinli İlçesi Zirvintepe üs bölgesi yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in (26) taziyesine katılarak, acılı aileye başsağlığı diledi. Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ile birlikte, 2 gün önce Zirvintepe üs bölgesi yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in Günyazı köyüne bağlı Yeşilöz mezrasındaki taziyesine katılıp, acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, Çelik'in babası Çetin Çelik'i, kendi cep telefonuyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü. Bakan Soylu, acılı babaya başsağlığı dileklerini iletip, teselli etmeye çalıştı. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra sırasıyla Belediye Başkanı Tahir Saklı ile İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanını makamlarında ziyaret edip, bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

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