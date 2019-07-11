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Vali Akbıyık sınırdaki yol ve güvenlik duvarlarını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık: "Bu yollar ve güvenlik duvarları bitirildiğinde özellikle bu bölgelerden ülkemize giren terörist unsurlar, kaçakçılar, göçmen kaçakçılığı önlenmiş olacak. Ülkemizin güvenliği açısından çok hassasiyete sahip bir çalışma"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesinde örülen güvenlik duvarı ve üs bölgeleri için yapılan yollarda incelemelerde bulundu.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile ilçeye bağlı Esendere beldesindeki Susuz Keklik Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Askerlerle burada sohbet eden Akbıyık, bölgede güvenlik nedeniyle örülen duvar ve yol çalışmalarını inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

İran sınırındaki Esendere beldesinde bulunan Susuz Keklik Üs Bölgesi'nde yapılan güvenlik duvarı ve yolları kontrol ettiklerini belirten Akbıyık, kentin İran ile 113 kilometre sınırı bulunduğuna işaret etti.

Akbıyık, "Sınır fiziki güvenlik duvarı yapılıyor. Ayrıca İran ve Irak sınırlarımızda da güvenlik yollarımızın inşaatları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu bölgede terör ve kaçakçılık faaliyetleri olabildiğine dikkati çeken Akbıyık, "Bu yollar ve güvenlik duvarları bitirildiğinde özellikle bu bölgelerden ülkemize giren terörist unsurlar, kaçakçılar, göçmen kaçakçılığı önlemiş olacak. Ülkemizin güvenliği açısından çok hassasiyete sahip bir çalışma. En kısa zamanda bitirip inşallah sınırlarımızı tam manasıyla güvenlik altına alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Çobanpınar Üs Bölgesi'ne giden Akbıyık ve beraberindekiler, burada da yürütülen güvenlik duvarı ile yol çalışmalarını inceledi ve askerlerle sohbet etti.

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