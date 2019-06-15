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Vali Akbıyık'tan, 3 bin 450 rakımda görev yapan jandarmaya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ettiği Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Düztepe Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmanın gününü kutladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarmayı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile İkiyaka Düztepe Üs Bölgesi'ne ziyarette bulundu.

Burada terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren güvenlik güçleriyle sohbet eden Akbıyık ve beraberindekiler, jandarma personelinin gününü kutladı.

Akbıyık, Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgesinde, Irak'a sıfır noktada bulunduklarına işaret etti.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü üs bölgesindeki jandarma personeliyle kutladıklarını anlatan Akbıyık, "Burada canla başla görev yapıyorlar. Burada hala kar var. Rakım 3 bin 450. Vatanımız emin ellerde. Islahat Fermanı'ndan beri gerek Osmanlı'nın son döneminde gerekse cumhuriyet döneminde jandarma, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için canla başla görev yapıyor. Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yılını kutluyoruz ve nice 180 yıllara diyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbıyık ve beraberindekiler, personele başarı temennisinde bulunarak bölgeden ayrıldı.

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