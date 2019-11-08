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Vali Akbıyık'tan 3 bin 450 rakımdaki üs bölgelerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda bulunan, 3 bin 450 rakımdaki Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerini ziyaret etti.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda bulunan, 3 bin 450 rakımdaki Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerini ziyaret etti. Karla kaplı bölgede incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, yapımı süren çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe vurmak amacıyla bölgede yürütülen operasyonlar sürdürülürken, Hakkari Valisi İdris Akbıyık da mevsimin ilk karıyla beyaza bürünün İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgelerini ziyaret etti. Vali Akbıyık, yapımı sürdürülen güvenlik yolu, bina, kule, elektrik hattı ve içme suyu şebekelerini yerinde denetleyip, komutanlardan bilgi aldı. Terör örgütüne karşı büyük başarılara imza atan güvenlik güçlerine görevlerinde başarı ve kolaylık dileyen Akbıyık, 3 bin 450 rakımdaki Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerinde vatan savunmasındaki asker ve güvenlik korucularıyla da bir araya geldi.

'VATANIMIZ EMİN ELLERDE'

Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü, karla kaplı İkiyaka Dağları'nda görev yapan asker ve güvenlik korucularına özverili çalışmaları için teşekkür eden Vali Akbıyık, şöyle konuştu:

"Burası Türkiye'nin ve dünyanın en yüksek üs bölgesi. Burada jandarmamız ve güvenlik korucularımız canla başla sınırlarımızı tutuyorlar, koruyorlar. Burada bizim yol, elektrik ve içme suyu çalışmalarımız var. Ayrıca buranın fiziki yetersizliğini gidermek amacıyla kuleler ve burada görev yapan jandarmamızın, güvenlik korucularımızın barınacağı yerler inşa ediyoruz. Burada gece sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Jandarmamızın, güvenlik korucularımızın ve burada çalışan elemanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak ve yapılan işleri yerinde denetlemek amacıyla jandarma komutanımız, il özel idaresi genel sekreteri ve emniyet müdürümüzle birlikte İkiyaka Dağları'na geldik. Buradaki çalışmaları denetledik, inceledik. Hakikaten burada çalışan işçilerimiz, askerlerimiz, korucularımız hepsi canla başla büyük bir vatan aşkıyla görevlerini, işlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Hepsinin moral ve motivasyonları gayet yerinde. Burada sınırlarımız, vatanımız emin ellerde. Ben hepsine teşekkür ediyorum."

Bölgede görev yapan güvenlik korucularından Hamit Öztürk, İkiyaka Dağları'nda açtığı Türk bayrağını Vali İdris Akbıyık'a verdi. Türk bayrağını öperek, teslim alan Akbıyık, güvenlik korucusuna teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyarette Vali Akbıyık'a Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

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