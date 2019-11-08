Vali Akbıyık'tan 3 bin 450 rakımdaki üs bölgelerine ziyaret

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda bulunan, 3 bin 450 rakımdaki Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerini ziyaret etti. Karla kaplı bölgede incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, yapımı süren çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe vurmak amacıyla bölgede yürütülen operasyonlar sürdürülürken, Hakkari Valisi İdris Akbıyık da mevsimin ilk karıyla beyaza bürünün İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgelerini ziyaret etti. Vali Akbıyık, yapımı sürdürülen güvenlik yolu, bina, kule, elektrik hattı ve içme suyu şebekelerini yerinde denetleyip, komutanlardan bilgi aldı. Terör örgütüne karşı büyük başarılara imza atan güvenlik güçlerine görevlerinde başarı ve kolaylık dileyen Akbıyık, 3 bin 450 rakımdaki Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerinde vatan savunmasındaki asker ve güvenlik korucularıyla da bir araya geldi.

'VATANIMIZ EMİN ELLERDE'

Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü, karla kaplı İkiyaka Dağları'nda görev yapan asker ve güvenlik korucularına özverili çalışmaları için teşekkür eden Vali Akbıyık, şöyle konuştu: