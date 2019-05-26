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Vali Akbıyık'tan Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya üs bölgesine ziyaret

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, PKK'lı teröristlerin saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği, Yüksekova'daki 2 bin 700 rakımlı üs bölgesini ziyaret etti.

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, PKK'lı teröristlerin saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği, Yüksekova'daki 2 bin 700 rakımlı üs bölgesini ziyaret etti. Vali Akbıyık, asker ve özel harekat polisleri ile iftar yaptı.

Vali Akbıyık, geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği, eski adı Kalane olan, Yüksekova'daki 2 bin 700 rakımlı üs bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Akbıyık'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ve Polis Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer de eşlik etti. Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya üs bölgesinde görev yapan asker ve polisler ile sohbet eden Vali Akbıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i de telefonla aradı. Akbıyık, Soylu ile Çetin'in selamlarını güvenlik güçlerine iletti. Akbıyık, "Buradaki güvenlik güçlerimiz, çok yüksek moral ve motivasyonla görev yapıyor. Yüksekova, Hakkari ve ülkemiz emin ellerde. Güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Vali Akbıyık ve protokol üyeleri, asker ve özel harekat polisleri ile iftar yaptı.

Hakkari Valisi Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra Yüksekova'daki Efeler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Efeler taburunda bir araya geldiği güvenlik güçleriyle sohbet eden Akbıyık, bölgeden ayrıldı.

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