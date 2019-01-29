HABER

Vali Akbıyık'tan "sınırın kahramanları"na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:52 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan üs bölgelerinde sınır güvenliğini koruyan asker ve polisleri ziyaret etti - Vali Akbıyık: "Kahraman askerlerimiz vatanın, milletin huzuru için canla başla görev yapıyorlar. Bizler de onların sayesinde Hakkari'de ve ülkemizin diğer yerlerinde huzur içerisinde uyuyoruz"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde sınır güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, protokol üyeleri ile Çukurca ilçesine giden Akbıyık, 2 bin 172 rakımlı Dağbaşı Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden ülke topraklarına geçişini engellemek amacıyla sınır nöbeti tutan askerlerle bir araya geldi.

Burada terör örgütüne yönelik başarılı çalışmalar yürüten askerlerle sohbet eden Vali Akbıyık, bölgeyle ilgili komutanlardan bilgi aldı.

"Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu"nda şehit olan 8 asker için yapılan anıtı ziyaret ederek dua okuyan Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra sınırın sıfır noktasında bulunan Gerki ve Sancak tepeleri ile Çakıllı ve 49 Nolu Hudut Taşı Üs bölgelerinde görevli asker ve özel harekat polislerini ziyaret etti, görevlerinde başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde sınıra sıfır noktada bulunan 5-6 üs bölgesini ziyaret ettiklerini belirtti.

Sınırı koruyan güvenlik güçleri ile bir araya geldiklerini aktaran Akbıyık, "Kahraman askerlerimiz vatanın, milletin huzuru için canla başla görev yapıyorlar. Bizler de onların sayesinde Hakkari'de ve ülkemizin diğer yerlerinde huzur içerisinde uyuyoruz. Hepsine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Vali Akbıyık'a ziyaretlerinde, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhan Aydın ve Çukurca Emniyet Müdürü Oktay Kapsız eşlik etti.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Bodrum'da lodos etkili olduBodrum'da lodos etkili oldu
Serum aldıktan sonra sahneye çıktılarSerum aldıktan sonra sahneye çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Çukurca Hakkari ırak mehmetçik Nöbet sınır üs bölge

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu'da arkadaşlarıyla ava gittiği sırada ölen çocuk şaka kurbanı çıktı

Arkadaşlarıyla avlanırken ölmüştü! Ölüm sebebi kahretti!

Uyarılar art arda geldi! Bodrum'da kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sinema yasasını onayladı

Beştepe'de 'sinema' zirvesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.