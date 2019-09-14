Çankırı’da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Köylerimizde zarar gören binalarımız oldu ama herhangi binamızda herhangi bir hasar söz konusu değil" dedi.

Çankırı Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli meydana gelen depremde ilçe merkezinde de hissedildi. İlçe merkezinde bulunan bazı binalarda çatlamalar meydana gelirken can kaybı ve herhangi bir yıkılma meydana gelmedi.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "9’u henüz geçiyordu bende o sırada araçla yolda olduğumdan dolayı hissetmedim. Ilgaz’da hafifçe yansıması olmuş. Kuzey Anadolu fay hattının uzantısı olan ve ilçemizde geçen hat üzerinde Çerkeş’in bir köyünün merkezi olduğu bir sarsıntı gerçekleşti. Tabii bu sarsıntının boyutu insanlara zarar verecek bir büyüklükte değil. 4,7- 4,8 Türkiye şartlarında 6.0 şiddetinin altında tehlike uyandıracak bir sarsıntı olmadığını düşünüyoruz. Bunlar uzmanlarımızın görüşleri. 6,0’da aslında deprem yönetmeliğine göre herhangi bir zarar oluşmaz. Ama binalarımız bir çoğu deprem yönetmeliğinden önce yapıldığından dolayı köylerimizde derme çatma yapılan birçok binalarımız olduğu için bunlar 4,7’de dahi zarar görebilmektedir. Köylerimizde de zarar gören binalarımız oldu ama herhangi binamızda herhangi bir hasar söz konusu değil. Bu tür sarsıntılar Türkiye’miz genel olarak deprem kuşağının fazla olduğu bir ülke onun için zaman zaman yaşıyoruz. İlimizde de sarsıntılar oluyor. Halkımızdan da herhangi bir şekilde panik olmaması günlük hayatlarına devam etmelerini rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise "Saat 9 sularıydı. Sallanmaya başladık. Ne olduğunu anlamadık. Yaklaşık 10 saniye sürdü. Daha sonra 3 dakika sonra tekrar sallamaya başladık. Sakin bir şekilde evimizden çıktık. Belediyeye gelerek kriz masası oluşturduk. Tüm Çerkeş’i kontrol ettik. Zabıtalar tek tek gezdiler. Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdik. Köylerimizi telefonla irtibat haline geçtik. Vatandaşlarımızın panik hali sükünete dönüştü. İnsanlar dışarıda baya bir panikledi. Şu an vatandaşlarımız evlerine döndüler. İlçemizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Ufak tefek hasarlar var. metruk evlerde baca yıkılması, sıva dökülmeleri gibi hasarlar var. belediye ile alakalı su hatlarımızda patlaklar meydana geldiğini biliyoruz. Bunların da tamiratını en kısa sürede tamamlayacağız. İlçemizde su ve elektrik kesintisi gibi ciddi olumsuzluklar tespit edilmedi. Vatandaşlarımız normal yaşantılarına devam ediyor. Kriz masasında vatandaşlarımızın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz. Allah böyle kötü depremler yaşatmasın. Çerkeş kuzey Anadolu fay hattı üzerinde. Tam ortasından geçiyor Çerkeş’in. 1944’de büyük bir deprem tecrübemiz var. 7,2 gibi bir depremde Çerkeş’in birçok yaşam alanı binaları yerle bir olmuştu. Ciddi ölümler olmuştu. Allah’ım böyle kötü günleri ilçemize bir daha yaşatmasın" dedi.

İlçe sakinlerinden Mehmet Kuş ise "Depremde evdeydim korktum. Çocuklarıma köşelerde kalın korkmayın dedim ikinci bir deprem daha oldu dışarı çıkmadık" şeklinde konuştu.

