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Vali Aktaş: Yapılaşma ve şehirleşmemiz depreme uygun değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Çankırı’dan da fay hattı geçiyor.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Çankırı’dan da fay hattı geçiyor. Yapılaşma ve şehirleşmemiz deprem gerçeğine uygun değildir. Büyük bir depremde büyük felaketlerin gerçekleşmesi olasıdır. Buna önlem almamız gerekmektedir" dedi.
Çankırı Valiliği'nce düzenlenen 'deprem istişare toplantısı'na AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ilgili daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda Elazığ depreminde zarar görenlere yapılacak yardımlar ve deprem kuşağında bulunan Çankırı'da depreme karşı alınması gereken önlemler konuşuldu.
Vali Hamdi Bilge Aktaş, deprem kuşağında olan bir il olarak deprem tehlikesiyle her zaman karşı karşıya olduklarını hatırlattı. Çankırı olarak daha önce depremi yaşadıkları ve yaşamaya devam edeceklerini belirten Vali Aktaş, şöyle konuştu:
"Buna göre tedbirlerimizi almamız lazım. Çok sayıda afet çeşidi var; ancak ülkemiz açısından en etkilisi depremdir. Depremden etkilenebilecek çok bölgemiz var. Çankırı’mızdan da fay hattı geçiyor. Bu depremler ve sismik hareketler her zaman olacaktır. Bunlara hazır olmamız gerekiyor. Yeterince hazır olmadığımızı üzülerek belirtmek istiyorum. Yapılaşma ve şehirleşmemiz deprem gerçeğine uygun değildir. Büyük bir depremde büyük felaketlerin gerçekleşmesi olasıdır. Buna önlem almamız gerekmektedir. Ülkemiz şu anda afetle mücadele konusunda iyi durumda ancak yapılarımızın dayanıklılık durumu iç açıcı değil. Bunların düzeltilmesi gerekiyor."

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