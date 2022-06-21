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Vali Ali Yerlikaya'dan sosyal medyada İstanbul paylaşımı...

21.06.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, en uzun gün olan 21 Haziran'da İstanbul'un simge yapıları ile doğal ve tarihi güzelliklerini içeren bir video paylaştı.

Vali Ali Yerlikaya'dan sosyal medyada İstanbul paylaşımı...

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" şiirinden dizelere yer vererek, "Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale, Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale. Şiir gibisin İstanbul gecen ayrı, gündüzün ayrı güzel.." ifadelerini kullandı.


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