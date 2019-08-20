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Vali Ali Yerlikaya, Eminönü yeraltı çarşısında incelemede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından su baskının yaşandığı Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafıyla buluşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “100 bin liralık kredi, bir yıl ödemesiz, üç yıl ödemeli olmak üzere onun müjdesini verdik.

İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından su baskının yaşandığı Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafıyla buluşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “100 bin liralık kredi, bir yıl ödemesiz, üç yıl ödemeli olmak üzere onun müjdesini verdik. Müracaatların nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Kira yardımıyla ilgili bir değerlendirmemiz oldu” dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumartesi günü yaşanan şiddetli yağışının ardından su baskının gerçekleştiği Eminönü Yeraltı Çarşısında incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya’ya, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve bir KOSGEB yöneticisi eşlik etti. Çarşı esnafıyla sohbet ederek sorunlarının çözümüyle ilgili bilgi paylaştı.
İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Cumartesi günü burada yaşanan su baskını ile ilgili dün yapmış olduğumuz hazırlıklardan sonra ziyarete geldik. Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Allah tekrarından uzak etsin. Biz onlarla beraber hem büyükşehir hem Fatih ilçe belediyemiz, diğer kurumlarla neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve kendileriyle paylaştık. Hem Mustafa Varank bakanımızın dün yapmış olduğu görüşmeden sonra 100 bin liralık kredi, bir yıl ödemesiz, üç yıl ödemeli olmak üzere onun müjdesini verdik. Müracaatların nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Kira yardımıyla ilgili bir değerlendirmemiz oldu. Onu da kardeşlerimiz paylaştık” dedi.
Yeraltı Çarşısı esnafı ve sözcüyle bir araya gelindiğini ifade eden Vali Yerlikaya, “Bundan sonra aynı sıkıntının yaşanmaması ile ilgili başta büyükşehir, Fatih ilçe belediyemiz, kurumlarımız hep beraber alınacak önlemlerle ilgili onlarla istişare ederek değerlendirmelerini aldık. Temennimiz şu; aynı sıkıntı bir daha İstanbul’da yaşanmasın. Yağış olacak, sağanak olacak, kar olacak. Bunlar mutlaka olacak. Bunlar bizim dışımızda olan şeyler ama insan olarak bunlarla ilgili tedbirleri alıp zamanında tüm İstanbul’da risk olan yerlere, oradaki bulunan ev veya iş yeri ile ilgili vatandaşlarımıza sür’atle haberdar etmekle ilgili gereken çalışmaları yaptığımızı ve iletişimimiz daha kuvvetli olacağını ilettik” diye konuştu.

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