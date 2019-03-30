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Vali aracını durdurup yoldaki çocuklara mont verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir-Siverek bağlantı yolunda makam aracının önüne çıkan iki kız çocuğunu görünce durarakçocuklarla sohbet edip onlara mont hediye etti.Havanın soğuk ve yağışlı olmasına rağmen çocukların üzerlerinde montlarının olmadığını gören Vali Erin, araç bagajından çıkardığı montları giydirdiği çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir-Siverek bağlantı yolunda makam aracının önüne çıkan iki kız çocuğunu görünce durarak
çocuklarla sohbet edip onlara mont hediye etti.

Havanın soğuk ve yağışlı olmasına rağmen çocukların üzerlerinde montlarının olmadığını gören Vali Erin, araç bagajından çıkardığı montları giydirdiği çocuklar büyük sevinç yaşadı. Vali Erin’in hediye ettiği oyuncaklarla sevinçleri iki katına çıkan çocuklar Vali Erin’e teşekkür edip ayrılırken, Valinin de çocukların sevincini paylaşması yüzüne yansıdı.

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