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Vali Arslantaş Cumhuriyet'in ilanını 95. yılını paraşütle atlayarak kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Cumhuriyet'in ilanının 95. yılı kutlamaları çerçevesinde yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştirdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Cumhuriyet'in ilanının 95. yılını, yamaç paraşütü ile atlayış yaparak kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Arslantaş, kutlamalar çerçevesinde Erzincan Türk Hava Kurumuna (THK) bağlı yamaç paraşütü eğitmeni Ali Zaimoğlu eşliğinde "tandem" olarak adlandırılan ve iki kişinin yer aldığı yamaç paraşütü ile atladı.

Arslantaş, kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Küçük Çakırman mevkisinde yaklaşık 850 metre yükseklikten gerçekleştirilen atlayışta, zaman zaman kontrolü ele alarak pilotluk da yaptı.

Atlayış sırasında "İlk kez yamaç paraşütü atlayışı yapıyorum ama çok keyifli." ifadelerini kullanan Arslantaş, yaşadığı heyecanı kamerası ile de kayıt altına aldı.

Havada yaklaşık 7 dakika kalan Arslantaş, atlayış sonrası adrenalin tutkunlarını, yamaç paraşütünü denemeleri için Erzincan'a davet etti.

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Erzincan Erzincan Valisi Ali Arslantaş yamaç paraşütü

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