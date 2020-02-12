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Vali Arslantaş: “Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür yaşamak uğruna yapılan inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş kahramanlık destanı ile doludur”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.02.2020 11:06 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayınladı.Vali Arslantaş mesajında şu ifadelere yer verdi;“Bugün, Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıl dönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gurur ile kutluyoruz.

Vali Arslantaş: “Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür yaşamak uğruna yapılan inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş kahramanlık destanı ile doludur”

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Vali Arslantaş mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Bugün, Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıl dönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gurur ile kutluyoruz. Tüm zor şartlara ve yokluklara rağmen kahramanca mücadele ederek bu kutsal vatan toprakları üzerinde hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan ve bizlere bu gururu yaşatan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehrimiz, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında Ruslar tarafından işgal edilmiş olup, işgal süresince halkımız zulümlere ve insafsızca uygulamalara maruz kalmıştır. Rus işgali zamanında silahlı ermeni çeteleri birçok kanlı olaylara sebep olmuş, savunmasız halka zulüm ve işkenceler yapmışlardır.
Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür yaşamak uğruna yapılan inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş nice kahramanlık destanı ile doludur. Erzincan’ımızın kurtuluşunda da Kazım Karabekir Paşa ile Halit Paşa’nın komutasında ki kahraman askerlerimiz işgale ve zulme karşı yiğitçe mücadele ederek 13 Şubat 1918 tarihinde ilimizi işgalcilerden temizlemiştir. Şimdi bizlere düşen görev, bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını bilerek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaktır. Eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan altyapıya, ekonomiden savunma sanayisine, tarım ve hayvancılığa her alanda ilimizin ve ülkemizin kalkınması için gayret göstererek, ülkemizi bir daha düşman ayağı basmayacak şekilde geliştirip güçlendirmektir. Ecdadımızın bağımsızlık savaşındaki kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizler için bir yol haritası niteliğinde olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli, emaneti yücelterek korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı kendimize ilke edinmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıldönümünü en içten duygularımla kutluyor, şehrimizi işgalcilerden kurtarmak için canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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