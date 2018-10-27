Vali atamaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 39 ilin valisi değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor.

Ayrıca, 21 ilin valileri Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Bir kadın vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı, bir ile de yeni kadın vali atandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Ankara Valisi Ercan Topaca, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Bartın Valisi Nusret Dirim, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Hatay Valisi Erdal Ata, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Malatya Valisi Ali Kaban, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Uşak Valisi Salim Demir, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Mülkiye Başmüfettişi oldu.