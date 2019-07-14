Vali Atik şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Ülkemize göz diken hainlere, şerefsizlere, vatansızlara karşı her zaman bu millet dik duruşunu göstermiştir." dedi.

Vali Atik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir düğün salonunda düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Atik, devlet olmanın, bağımsız yaşamanın kolay olmadığını, millet olarak yüzyıllardır bu topraklarda yaşamanın bedelinin kanla canla ödendiğini dile getirdi.

Şehit ailelerinin, şehitlerin emaneti olduğunu ve onlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Atik, şunları söyledi:

"Devlet olmak kolay değil, bağımsız yaşamak kolay değil. Bunların hepsinin bir bedeli var. Biz de yüz yıllardır bu topraklarda yaşamanın bedelini kanımızla canımızla ödüyoruz. Bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Yeri gelecek bizler bayrak için bu toprak için canımızdan vazgeçeceğiz. Sizler yakınlarınızı şehit verdiniz, gazi verdiniz. Ne için, bu vatan için. Bu topraklarda bu vatanda yaşamanın bir bedeli var ve biz de ödüyoruz. Bu bedeli kanımızla sonuna kadar Türk milletinin fertleri olarak vermeye hazırız."