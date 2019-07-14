Vali Atik şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Ülkemize göz diken hainlere, şerefsizlere, vatansızlara karşı her zaman bu millet dik duruşunu göstermiştir." dedi.
Vali Atik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir düğün salonunda düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan Atik, devlet olmanın, bağımsız yaşamanın kolay olmadığını, millet olarak yüzyıllardır bu topraklarda yaşamanın bedelinin kanla canla ödendiğini dile getirdi.
Şehit ailelerinin, şehitlerin emaneti olduğunu ve onlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Atik, şunları söyledi:
"Devlet olmak kolay değil, bağımsız yaşamak kolay değil. Bunların hepsinin bir bedeli var. Biz de yüz yıllardır bu topraklarda yaşamanın bedelini kanımızla canımızla ödüyoruz. Bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Yeri gelecek bizler bayrak için bu toprak için canımızdan vazgeçeceğiz. Sizler yakınlarınızı şehit verdiniz, gazi verdiniz. Ne için, bu vatan için. Bu topraklarda bu vatanda yaşamanın bir bedeli var ve biz de ödüyoruz. Bu bedeli kanımızla sonuna kadar Türk milletinin fertleri olarak vermeye hazırız."
"Ülkemize göz diken hainlere, şerefsizlere, vatansızlara karşı her zaman bu millet dik duruşunu göstermiştir." diyen Atik, aynı duruşun 3 yıl önce de gösterildiğini ve Türk devletini yıkmak için darbe girişiminde bulunanlara gereken cevabın verildiğini aktardı.
Atik, önceki gün Siirt'te düzenlenen operasyonda yaralanan bir askerin ailesini misafir ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Şimdi yanımızda bir gazi ailemiz var. Osmaniye'den evlatlarını buralara vatan görevi için göndermiş. Geçen gün çatışmada yaralandı ve şu an da devlet hastanesinde tedavi altında. Evlatlarını bu devlet için seve seve feda etmeye hazır bir aile. Ben en baştan beri bu ailemizin yanındaydım. Gözlerinden bir damla yaş akmadı. 'Evladımız şehit de olsa vatan sağ olsun' dedi. İşte bizi biz yapan budur. Hepimiz aynı şeyi söylediniz, 'Vatan sağ olsun, canımız gidecek ama vatan sağ olsun.' İşte sizler de şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerisiniz, emanetlerimize sahip çıkacağız."
Programa, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.
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