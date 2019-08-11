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Vali Atik, üs bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, Eruh ilçesindeki 2 bin rakımlı Kırmızıtepe askeri üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik ile bir araya gelerek, bayramlaştı.

Vali Atik, üs bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştı

ERUH (Siirt), (DHA)- SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, Eruh ilçesindeki 2 bin rakımlı Kırmızıtepe askeri üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik ile bir araya gelerek, bayramlaştı.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Hasan Acar ile birlikte üs bölgesinde görevli askerlerle bayramlaştı. Eruh ilçesinde bulanan 2 bin rakımlı Kırmızıtepe askeri üs bölgesinde düzenlenen bayramlaş programında konuşan Vali Atik, bölücü terör örgütüyle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vali Atik, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve milletin huzur ve güvenliği için Mehmetçiğin fedakarca görev yaptıklarını söyledi.
Mehmetçikle sohbet ederek, tatlı ikramında bulunan Vali Atik, burada kesilen kurban kanını askerlerin alnına sürerek, "Allah sizleri her türlü kazadan beladan korusun" dedi.

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Vali Atik, üs bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştıVali Atik, üs bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştıVali Atik, üs bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştı

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