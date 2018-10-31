Vali Atik'ten Mehmetçik'e moral ziyareti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların yürütüldüğü 2047 rakımlı Herekol Dağı'nda görevli askerleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beraberinde Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Murat Güzelcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile Herekol Dağı'ndeki Mehmetçik'i ziyaret eden Atik, burada yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı, askerlerle sohbet etti.

Mehmetçik'in halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için zor tabiat şartlarında gece, gündüz demeden kutsal bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Atik, bölgede yürütülen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın barınaklarının imha edildiğini belirtti.

- TPAO'nun sondaj çalışmalarını inceledi

Vali Atik ve beraberindekiler Herekol Dağı eteklerindeki Cemikari Yaylası'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sürdürülen petrol arama çalışmalarının yapıldığı bölgeyi de ziyaret etti.

Sondaj çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunan Atik, TPAO yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Atik daha sonra Pervari ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

