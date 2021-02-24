HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı

Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı

24.02.2021 01:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da gece yarısı Korona Virüs (Covid-19) denetimine çıkan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sokak sokak, cadde cadde gezerek hem denetledi hem de vatandaşları uyardı.Korona Virüs tedbir ve önlemlerinin büyük bir azimle devam ettiği Aksaray’da devlet vatandaş el ele etkin bir mücadele yürütülürken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gece yarısı sahaya inerek cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

Aksaray’da gece yarısı Korona Virüs (Covid-19) denetimine çıkan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sokak sokak, cadde cadde gezerek hem denetledi hem de vatandaşları uyardı.
Korona Virüs tedbir ve önlemlerinin büyük bir azimle devam ettiği Aksaray’da devlet vatandaş el ele etkin bir mücadele yürütülürken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gece yarısı sahaya inerek cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kerim Yeşildağ, İl Afet Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürü Can Cansızlar ve polis ile jandarma ekipleriyle Aksaray’ın her bölgesine giden Vali Aydoğdu, tüm araçları, vatandaşları durdurarak tek tek denetledi. Maske, mesafe, hijyen konularında vatandaşları bilgilendiren Vali Aydoğdu, kısıtlama sonrasında vatandaşların neden dışarıda olduğunu sorarak kısıtlamalara kesinlikle uyulması hakkında uyardı.

“Okyanusları geçtik derede boğulmamamız gerekiyor”
Denetimler sırasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, normale dönülmesi için kurallara kesinlikle uyulması gerektiğinin altını çizerek, “Bir kontrole çıktık. Bu kontrollerimiz devam edecek. Bizim Aksaray’da normalleşebilmemiz için her birlikte, bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Sadece kolluk kuvvetlerimizin, sağlık müdürlüğümüzün, AFAD’ın ya da basın mensuplarımızın hassas olması, duyarlı olmasıyla ilgili değil, bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Çünkü şöyle bir süreçten geçiyoruz. Biliyorsunuz bu pandemi sürecinden bu yana hepimiz çok sıkıntılı günler yaşadık. Yani okyanusları geçtik, artık derede boğulmamamız gerekiyor. Onun için, normalleşebilmemiz için kurallara hepimizin azami uyması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu kışın ayazında, soğuğunda bütün caddelerde kontrollerini yapıyorlar. Bütün ekiplerimiz alanda” dedi.

“Zorunlu kalmadıkça çıkmamamız gerekiyor”
Ev gezmeleri yapıldığını belirterek kesinlikle ev gezmesi yapılmaması gerektiğine değinen Vali Aydoğdu, “Benim Aksaraylı hemşerilerimden özellikle istirhamım, ev gezmelerini tamamen bırakmamız gerekiyor. Biraz önce yaptığımız denetimlerde onu gördük. Evlerde oturmamız, kurallara azami şekilde uymamız gerekiyor. Mecbur ve zorunlu kalmadıkça çıkmamamız gerekiyor sokağa. Çünkü bu kritik günleri en az hasarla atlatmamız gerekiyor. Yerindelik kararı gereği Aksaray’da normalleşebilmemiz için, insanların iş yerlerini, okulları açabilmeleri için bu kurullara hep birlikte uymamız gerekiyor. Uyanlar uymayanları güzel bir şekilde uyarması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Eski eşini öldüren sanık mahkemede bu sözlerle kendini savundu!Eski eşini öldüren sanık mahkemede bu sözlerle kendini savundu!
Fatiha suresinin anlamı ve önemi nedir?Fatiha suresinin anlamı ve önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Özlem Zengin'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

Özlem Zengin'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!

Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Isparta’da avlanmaya giden adam ölü olarak bulundu

Avlanmaya gitmişti! Ormanlık alanda ölü bulundu

İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddet! İnceleme başlatıldı

İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddet! İnceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki

Kalın'dan Peter Stano'ya sert tepki

Turgutlu’da ailesinin oturduğu evi ateşe verdi: 2 gözaltı

Ailesinin oturduğu evi ateşe verdi: 2 gözaltı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.