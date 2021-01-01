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Vali Aydoğdu telsiz anonsuyla güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

01.01.2021 01:55 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da yeni yıla girilen ilk dakikalarda polis ve jandarma telsizinden anons eden Vali Hamza Aydoğdu tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.Aksaray’da yeni yıla girilen ilk dakikalarda uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimlere katılan Vali Hamza Aydoğdu, saatler 00.02’yi gösterdiğinde polis ve jandarma telsizinden anons ederek tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Aksaray’da yeni yıla girilen ilk dakikalarda polis ve jandarma telsizinden anons eden Vali Hamza Aydoğdu tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.
Aksaray’da yeni yıla girilen ilk dakikalarda uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimlere katılan Vali Hamza Aydoğdu, saatler 00.02’yi gösterdiğinde polis ve jandarma telsizinden anons ederek tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Aksaray - Nevşehir, Konya, Ankara ve Adana Karayolunda bulunan uygulama noktalarında incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu’ya İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve Belediye Başkanı Evren Dinçer de eşlik etti. İlk olarak güvenlik güçleriyle görüşen Vali Aydoğdu, daha sonra uygulamalarda durdurulan araçlarda sürücü ve yolcularla görüşerek vatandaşların da yeni yılını kutladı. Vali Aydoğdu daha sonra görüşemediği güvenlik güçlerine telsizle anons ederek yeni yıllarını kutladı.

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