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Vali Ayhan, çadır kurup kamp yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 09:14 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kamp ve doğa yürüyüşüne katıldı - Vali Ayhan: - "Turizmin konsepti değişmekte, insanlar güneş, kum, deniz turizminden daha çok kültür ve doğa turizmine kayıyor. Sivas da bu anlamda bakir bir bölge, bu yürüyüşle bu güzellikleri ortaya çıkarabilmek amaçlarımız arasındadır"

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "4 Eylül Kızılırmak Yürüyüşü"ne katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, çadır kurup kamp yaptı

Valilik tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) organizesinde gerçekleştirilen "4 Eylül Kızılırmak Yürüyüşü"nün dördüncü gününde Tödürge Gölü'nde kamp kuruldu. Kulüp üyeleriyle çadır kuran Vali Ayhan, göl kenarında kamp yaptı.

Ayhan, yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 100. yılının büyük coşkuyla kutlandığını söyledi. Ayhan, "Emin şehir Sivas'ta, 100 yıl önce bir milli mücadele başlamıştır. Dolayısıyla bunun bir farkını oluşturmak ve bunu geniş bir kitleye yaymak için de çok yoğun programlar yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de '4 Eylül Kızılırmak Doğa Yürüyüşü'dür." dedi.

Yürüyüşün 4 gün önce Kızılırmak'ın doğduğu noktada Kızılmezra köyünde başladığını ve Kızılkavraz köyünde son bulacağını belirten Ayhan, "Müthiş doğa harikası kanyonlarıyla, yaylalarıyla, ırmaklarıyla bir manzaramız var. Bu doğamıza dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak ve 100. yılda ecdat bize nasıl bir miras bıraktı, bunun farkına varabilmek için etkinliğimiz gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

- "Güzellikleri ortaya çıkartmayı amaçlıyoruz"

Valiliğin destekleriyle SİVDAK, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve paydaşlarıyla 25 kişilik gönüllü bir ekibin Sivas'ın coğrafyasını 4 gündür gezdiğini, fotoğrafladığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"168 kilometrelik bir parkur. 4 Eylül tarihinde de final yürüyüşünü yaparak, bayrak teslimiyle yürüyüşü nihayetlendirmiş olacaklar. Turizmin konsepti değişmekte, insanlar güneş, kum, deniz turizminden daha çok kültür ve doğa turizmine kayıyor. Sivas da bu anlamda bakir bir bölge, bu yürüyüşle bu güzellikleri ortaya çıkarabilmek amaçlarımız arasındadır. Bu rotaları da işaretleyip, güvenli hale getirdiğimizde de bu bölgeyi gezmek ve görmek isteyen birçok insanımız olacaktır."

Programa, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Şahin de katıldı.

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