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Vali Ayhan, Yıldızeli'nde yaşanan sel sonrası incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:42 | Son Güncelleme

Vali Salih Ayhan: - "Sel alt ve üstyapıya zarar verdi. Bazı bölgeleri tahrip etti. Üç ev su altında kaldı"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldızeli’nde yaşanan selin ardından incelemelerde bulundu.

Sağanağın etkili olduğu Yıldızeli'ne giden Vali Salih Ayhan, Kaymakam Ahmet Gökçecik'ten bilgi aldı.

İlçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Ayhan, selin alt ve üstyapıya zarar verdiğini söyledi.

Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bugün Yıldızeli ilçesinde öğle saatleri öncesinde bastıran ani yağışlarla ilçe merkezinde bazı bölgeler tahrip oldu. Üstyapı zarar gördü, üç ev su altında kaldı. Birkaç iş yerinde de maddi hasar oluştu. Sel sonrası herkes seferber oldu. Rabbim daha büyüğünden, beterinden korusun. Öncelikle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ani, yoğun yağışları yine bekliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızı şimdiden uyarıyoruz. İlçede bazı ev ve iş yerlerini su basması ve kaldırım taşlarını yerinden sökmesi sonrası hasar tespit çalışmaları da başladı. Sel sonrası Atatürk Caddesi, Can Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Göçmen Mahallesi'nde zararlar oluştu. Sel sonrası ilçeye AFAD ekiplerini sevk ettik. Can kaybı ve yaralanan olmazken cadde ve sokaklar çamur oldu."

İncelemelere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, DSİ Bölge Müdürü İsmail Kaya ile ilgili teknik personel katıldı.

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sel Sivas vali salih ayhan Yıldızeli

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