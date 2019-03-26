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Vali Baruş: Depremde 93 konut ağır hasarlı 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 21:06 | Son Güncelleme

MALATYA Valisi Aydın Baruş, dün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu Arguvan ve Hekimhan ilçelerindeki hasarlı evlerde incelemelerde bulundu.

Vali Baruş: Depremde 93 konut ağır hasarlı 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Valisi Aydın Baruş, dün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu Arguvan ve Hekimhan ilçelerindeki hasarlı evlerde incelemelerde bulundu. Vali Baruş, "Arguvan'ın 8, Hekimhan'ın 7 mahallesinde 250 binada inceleme yaptık. Bu binaların yüzde 93'ünde ağır hasar tespit edildi" dedi.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde dün saat 14.29'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgeye giderek hasarlı binaları inceleyen Vali Aydın Baruş, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arguvan ilçesinde son 4 günde 2 deprem meydana geldiğini belirten Vali Baruş, şöyle konuştu:
"İlki 21 Mart'ta meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremdi. Diğeri de 25 Mart'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki bir deprem. Bu depremlerin ardından küçük şiddette de olsa pek çok artçı sarsıntılar meydana geliyor. Depremler olur olmaz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerini seferber ederek hemen hasar tespitine başladık, İl AFAD Müdürlüğü ekipleri de derhal ilçemize intikal ederek vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tespitlerde bulundular. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 250 binada tespit yaptık. Arguvan ilçemizin 8 mahallesi, Hekimhan ilçemizin de 7 mahallesinde yapılan tespitler bunlar. 250 binanın 221'i konut ve bu 221 konutun 93'ünde ağır hasar tespit edildi. 128 konut hafif hasar tespit edildi. Geri kalan 29 bina ise müştemilat, depo ve ahır kullanılan binalar. Binalarımızın genelde eski olması, taş ve kerpiç, eski usullerle yapılan binalar olması, taşıyıcı sistemlerin çok sağlıklı olmaması nedeniyle duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Vatandaşlarımıza can güvenliği açısından ağır hasarlı binalara girmemelerini söylüyoruz ve tebligat yapıyoruz. Ağır hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızın barınması için AFAD İl Müdürlüğümüz 50 çadır kurdu ve çadır kurma çalışmaları devam ediyor. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle ağır hasarlı binalara girilmesi son derece sakıncalı, o nedenle vatandaşlarımızın kendileri için kurulan çadırlarda kalmasını tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki aşamada bu çadırlarda barınan vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortama geçebilmeleri için konteyner temini sağlamaya çalışacağız."

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Vali Baruş: Depremde 93 konut ağır hasarlı Vali Baruş: Depremde 93 konut ağır hasarlı Vali Baruş: Depremde 93 konut ağır hasarlı Vali Baruş: Depremde 93 konut ağır hasarlı

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