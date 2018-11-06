Vali Baruş, Malatya'da görevine başladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Valiliği'ne atanan Aydın Baruş, bugün görevine başladı.
Bolu Valiliği'nden Malatya Valiliği'ne atanan Aydın Baruş, bu sabah kente geldi. Valilik binası önünde vali yardımcıları ve protokol üyelerini selamlayarak tanışan Vali Baruş, polis tören mangasını selamlayarak göreve başladı. Görevi boyunca kente hizmet edeceğini belirten Vali Baruş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma tevdi ettiği bu görevin, üzerime ne kadar büyük bir mesuliyet yüklediğinin idrakindeyim. Valilik görevine başlamamdan itibaren, bu sorumluluğun gereğini layıkıyla yerine getirme düşüncesiyle hareket edeceğimi ifade etmek isterim" dedi.
Konuşmasının ardından protokol üyeleriyle tanışan Vali Baruş, makamına geçerek görevine başladı.
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