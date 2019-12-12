HABER

Vali Bektaş'tan kaçak ocakta ölen Afgan gençle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Afgan gençle ilgili açıklama yapan Vali Erdoğan Bektaş, "Kapatılmış, patlatılmış ocak.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Afgan gençle ilgili açıklama yapan Vali Erdoğan Bektaş, "Kapatılmış, patlatılmış ocak. Daha önce fark edilmiş işlem yapılmış ocağı yeniden faaliyete geçirmeye çalışıyorlar. Kaçak işçi yani göçmen işçilerle bu işi yapıyorlar" dedi.
Bölüm Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu genç, geçen perşembe ocakta düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ocak sahibi K.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düştüğü bölgedeki metan gazından zehirlenmiş olabileceği düşünülen ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin kimlik bilgilerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kendini 'Abbas' olarak tanıtan Afgan gencin Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edildi. Gencin cesedi, kimlik tespiti için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda bekletiliyor. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Afgan gencin kimliğinin araştırıldığını söyledi. Kaçak ve göçmenlerin kaçak ocaklarda çalıştırıldığını söyleyen Vali Bektaş, şöyle dedi:
"Kapatılmış, patlatılmış ocak. Daha önce fark edilmiş işlem yapılmış ocağı yeniden faaliyete geçirmeye çalışıyorlar. Kaçak işçi yani göçmen işçilerle bu işi yapıyorlar. Çalışıyorsak kayıtlı sigortalı ocaklarda çalışacağız. Çalışıyorsak, çalışma güvenliğinin gerekli tedbirlerinin alınmış olduğu ocaklarda çalışacağız. Devlet düşünmüş iki asgari ücret demiş, ruhsat demiş, güvenlik tedbirleri demiş. Bunlar olmadan efendim 'çalışacak yer bulamıyoruz.' Böyle bir şey yok. Ruhsatlı ocaklarda işçi bulma zorluğu yaşanıyor ama kaçak ocaklarda neyin kaçağı bu bir de ben söyleyeyim size kuralların kaçağı. Kurallar kim içindir devlet için değil bu kurallar. Devlet vatandaşı için bu kuralları koyuyor. Niye kaçak ocakları devlet önlemeye çalışıyor? 'Ben istediğim gibi kendimi öldürebilirim.' Hayır öyle bir şeyi kabul etmiyoruz biz. Senin istediğin gibi kendini öldürmene devlet müsaade etmek istemiyor. Biz de istemiyoruz. Kurallara uyalım istediğimiz gibi yaşayalım."
Ölen Afganlı gencin üzerinden sahte kimlik çıktığı iddialarıyla ilgili olarak konunun araştırıldığını ifade eden Vali Bektaş, “Afganistan'dan çıkmış gelmiş adam. Sana 150-200 lira yevmiye verirsem şurada çalışırsın demiş. Kendiliğinden ocağa girmemiş. Birileri oraya sokmuş. Oda ona tamah etmiş canından olmuş. Yerli ve yabancı o ayrı bir tarafı. Türkiye'de kayıtlı ya da kayıtsız yabancı unsur olduğunu herkes biliyor. Biz mücadele etmeye çalışıyoruz, kayıt altına almaya çalışıyoruz." dedi.

FOTOĞRAFLI

Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...
Merkez Bankası'ndan Beklentilerin Üstünde Faiz İndirimiMerkez Bankası'ndan Beklentilerin Üstünde Faiz İndirimi
Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 kişiye gözaltı/ FotoğraflarKaymakama suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 kişiye gözaltı/ Fotoğraflar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.