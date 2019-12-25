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  4. Vali Bektaş’tan maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama

Vali Bektaş’tan maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:15 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 2 işçinin hayatını kaybettiği kaçak maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, “İlimiz Kilimli ilçesinde bulunan Gelik beldesinde açık işletme mevkiinde daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatılan kaçak maden ocağının yine kaçak olarak açılmaya ve kömür çıkarılmaya hazırlanırken ocakta biriken gazların patlaması sonucunda meydana geldiği değerlendirilen üzücü olayda, ocak içerisinde kalan Uğur Korkmaz ve Erdem Korkmaz isimli iki işçimizin TTK Tahlisiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda cansız bedenlerine ulaşılmıştır.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 2 işçinin hayatını kaybettiği kaçak maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, “İlimiz Kilimli ilçesinde bulunan Gelik beldesinde açık işletme mevkiinde daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatılan kaçak maden ocağının yine kaçak olarak açılmaya ve kömür çıkarılmaya hazırlanırken ocakta biriken gazların patlaması sonucunda meydana geldiği değerlendirilen üzücü olayda, ocak içerisinde kalan Uğur Korkmaz ve Erdem Korkmaz isimli iki işçimizin TTK Tahlisiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Üzücü olayda hayatını kaybeden Ufuk Korkmaz ve Erdem Korkmaz’ a Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı olarak kurtarılan Bahri Yeniay’a acil şifalar diliyorum” dedi.

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