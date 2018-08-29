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Vali Bilgin'den, dolandırıcılara karşı suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Adımı kullanılarak vatandaşlardan para istendiğini öğrendik. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk hemen"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, adını kullanarak vatandaşlardan para isteyen kişi yada kişiler hakkında savcılığa suç duyurunda bulunduğunu bildirdi.

Bilgin, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, vatandaşlardan veya iş adamlarından resmi işle ilgili dahi olsa telefonla para istemenin veya toplamanın yasal olmadığını söyledi.

Lüleburgaz'da bir işletmeciden kendi adı da kullanılarak, "Valilikten arıyoruz şu kadar para, yardım istiyoruz" para istendiği bilgisinin kendisine ulaştığını ifade eden Bilgin, "Adımı kullanarak vatandaşlardan para istendiğini öğrendik. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk hemen. Toplumunda bilgilendirilmesi, hiç kimsenin vatandaşlarımızın da mağdur olmamasını özellikle belirtiyorum. Bu sadece burada değil her yerde oluyor. Adam gidiyor 'ben savcıyım' diyor kandırıyor, hakimi profesörü kandırıyor." şeklinde konuştu.

- "Türk Akımı" projesi

Vali Bilgin, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'na ilişkin, deniz çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Boru hattının Rusya'dan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine geldiğini anlatan Bilgin, şunları söyledi:

"Bu çalışmalar 3 kısma ayrılıyor. Birincisi deniz kısmı, ikincisi dağıtım merkezi, üçüncüsü kara kısmı. Deniz kısmı TürkAkım'ı 1'in çalışmalarında Kıyıköy'e ulaşıldı. İkincisi Rusya karasularından geçmek üzere. Uluslararası karasuları dediğimiz Karadeniz'in orta noktalarında. Akabinde devam edecek. Kıyıköy'de yapılan istasyonla ilgili dağıtım ve hat dediğimiz noktayla ilgili çalışmalar başlandı."

Bazı vatandaşların ormanların kesilmesine ilişkin eleştirilerde bulunduğunu dile getiren Bilgin, "Burada önemli olan şudur; sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir yatırım, yaşanabilir ülke. Burada dengeyi sağlamamız gerekiyor." dedi.

İyi niyetli olan eleştirilere her zaman açık olduklarını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye üzerinde iyi niyetli gruplar var. Onlarda hiçbir sorun yok ama dünyayı manipüle eden, dünyayı sadece 10-15 devletin belli para gruplarının tekelinde tutmak isteyen kötü niyetli ve gizli servislerle çalışan yapılar var. Bunlara çevre örgütleri de dahil. Tahrip edilen alanlar eskisinden çok daha güzel bir şekilde yapılıp eski haline döndürülecek."

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