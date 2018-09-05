Vali Bilgin'den ihracatçı kadın girişimciye tebrik ziyareti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, fidan üretimi yapan kadın girişimciyi ziyaret etti.
Vali Bilgin, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde yaşayan Nergiz Coşkun'u (49), işletmesinde ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Vali Bilgin, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, kamuoyunun ve kendisinin Coşkun'u, Anadolu Ajansı'nın haberi üzerine tanıdığını belirtti.
Bu tür girişimcileri önemsediklerini dile getiren Bilgin, "Girişimcimiz burada fidan ve ağaç üreterek ülkemizin hem bu alandaki ihtiyacının giderilmesine katkı sağlıyor hem de yurt dışına ihracat yaparak ülkemize döviz getirmiş oluyor. Kendilerine teşekkür ederim. Özellikle çınar ağaçlarıyla ilgili bu bölgede yapılan çalışma açısından bakıldığında ne kadar verimli ve güzel bir şekilde yetiştirildiğini açık bir şekilde görmekteyiz. Burada üretilen fidan ve ağaçlar İstanbul Ağaç A.Ş'ye de satılıyor, yurt dışına da satıyorlar. Türkiye'nin bu kadar ormanı ve ağacı olmasına rağmen maalesef fidanları bazen İtalya'dan ve İspanya'dan getirtiyoruz. Çok ciddi bir döviz çıktısı oluyor. Bu da bizim için bir sorun." diye konuştu.
- "İşimi severek yapıyorum"
Nergiz Coşkun ise işini severek yaptığını belirtti.
Yıllık ortalama 6 bin fidan üretimi yaptığını anlatan Coşkun, bu fidanların önemli bir kısmını ihraç ettiğini vurguladı.
Hobi olarak başladığı işini geliştirerek başarılı bir girişimci olduğuna inandığını aktaran Coşkun, "İşimi severek yapıyorum. Eşim memur olduğu için 20 yıl önce boş zamanlarımda evimin bahçesinde poşetlere fidan ekmeye başladım. Yakınlarımız ve komşularımız bu fidanları satın almaya başlayınca ben de bu işe yöneldim. Geçen yıl Irak, bir ay önce de Gürcistan'a fidan gönderdim. Çok mutluyum." dedi.
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