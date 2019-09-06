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Vali Bilmez: 8 ayda 23 bin kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 14:02 | Son Güncelleme

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahı olan kentte, bu yılın ilk 8 ayında, yasa dışı yollarla giriş yaparken 23 bin kaçak göçmenin yakalandığını söyledi.

Vali Bilmez: 8 ayda 23 bin kaçak göçmen yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahı olan kentte, bu yılın ilk 8 ayında, yasa dışı yollarla giriş yaparken 23 bin kaçak göçmenin yakalandığını söyledi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentteki düzensiz göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İran sınır hattından bu yıl Van'a giriş yapan kaçak göçmen sayısını açıklayan Bilmez, "2019'un ilk 8 ayında 23 bin kişi Van'a giriş yapmış. Bu durumu bakan beye de anlattık. Bunu üzerine 20 il bize paydaş yapıldı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Malatya, Elazığ gibi iller bize paydaş yapıldı. Yapılan bu çalışmanın ardından Van kent merkezinki kaçak göçmen sayısında oldukça azalma oldu. Organize Sanayi'de şu an kaçak göçmen hiç yok. Otobüs terminalinde şu an çok az sayıda kaçak göçmen olması lazım. İnşallah yakın zamanda tamamıyla biter. Ne olur bu konuda herkesten hassasiyet istiyorum. Biz bu göçmenlere yemek de veriyoruz, ilgileniyoruz da. Kaçak göçmen konusunda vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.
Vali Bilmez, kaçak göçmenlere verilen paraların insan tacirlerine gittiğini belirtip, şunları söyledi:
"Bizim önce bu kentte yaşayanların huzurunu, asayişini sağlamamız lazım. Bize bu konuda yardımcı olun. Organizatörler konusunda sizlerden ciddi anlamda destek bekliyoruz. Parasını ödeyemediği için vücudunda sigara söndürülen 16 yaşındaki kız çocuğu biliyorum. Şu ana kadar 200'e yakın organizatörler hakkında işlem yapıldı. Yanılmıyorsam 90 kişi şu an tutuklu. En son 17 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı Van'daki kazanın faili Gürpınarlı. 7'nci kezdir yakalanıyor ve en son kazada kendisi de öldü. Cezaların artırılması için Ankara ile temasa geçtik. İçişleri Bakanlığı üzerinden, Adalet Bakanlığı üzerinden. Bu konuda cezanın 5 yıla çıkarılması için tasarı hazırlandı. İnşallah Meclis açılır açılmaz, bu tasarı da komisyondan geçer. Çünkü eskiden başka malların kaçakçılığını yapan insanlar, bugün hepsi insan kaçakçılığına döndü. Kaçak göçmenler konusunda 20 gün öncesine göre kentte büyük bir rahatlama var. Gün oldu, İl Emniyet Müdürlüğü'müzün bahçesinde 2 bin 500 kaçak göçmen oldu. Bir de bunlar bulaşıcı hastalık da taşıyabiliyor. Kaçak göçmenin birinde hastalık çıktı ve biz o gün emniyetin bahçesinde olan 900 kişinin tedavilerini yaptırmak zorunda kaldık. Bu sefer seyyar sağlık birimini oluşturmaya çalıştık. İl Göç İdaresi'nin orda bir birimini açtık. Çünkü onların hastaneye gidip rapor almaları hastanedeki işi de aksatıyor. İçişleri Bakanlığımızın katkılarıyla burada işlemi yapılmadan diğer illere götürülen kaçak göçmenlerin işlemleri bu illerde de yapılabiliyor. Komşu illere de şu ana kadar 1000'in üzerinde kişi götürdük."

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Vali Bilmez: 8 ayda 23 bin kaçak göçmen yakalandı

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