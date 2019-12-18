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Vali Bilmez, Pakistanlı aileyi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 18:27 | Son Güncelleme

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez,18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Van’da yaşayan Pakistan uyruklu Zülfikar ve Kübra Haydari çiftinin evine konuk oldu.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez,18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Van’da yaşayan Pakistan uyruklu Zülfikar ve Kübra Haydari çiftinin evine konuk oldu.
Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ile birlikte İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi'nde ikamet eden uluslararası koruma sahibi Pakistan uyruklu Zülfikar ve Kübra Haydari çiftinin evine misafir oldu. Pakistan’dan 6 yıl önce göç etmek zorunda kalan 3 çocuklu Haydari ailesi tarafından kapıda karşılanan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, aile ile sohbet ederek yaşadıkları sıkıntı dinledi.
Vali Bilmez, vatansız kalmanın ne kadar acı olduğunu belirterek, "Allah kimseyi memleketinde muhacir etmesin. Vatansız olmak çok zordur. İnsan birçok konuda fedakarlık edebilir ama vatan konusunda fedakarlık yapılamaz. Vatan olmayınca insan çok acı çeker" dedi.
Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, yakından ilgilendikleri Pakistanlı ailenin çocuklarına hediyeler vererek sohbet etti.

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