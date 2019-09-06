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Vali Bilmez: Şeffaf bir belediyecilik yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, görev süresince hiçbir belediye personeline mobbing uygulamayacağını, şeffaf bir belediyecilik yapacaklarını söyledi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, görev süresince hiçbir belediye personeline mobbing uygulamayacağını, şeffaf bir belediyecilik yapacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos 2019'da görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine atanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek, yapacakları proje ve hizmetlerini anlattı. Şeffaf bir belediyecilik yapacaklarını söyleyen Vali Bilmez, "Belediye ile ilgili yaptığımız her şey halkla, basın mensuplarıyla paylaşılacak. Gizli kapaklı hiçbir şey belediyede olmayacak. Belediyemizde kurumsal yapıyı daha da oturtacağız. Her bir daire başkanlığımız, her bir birimimizi kurumsal bir kimliğe ve yapıya kavuşturacağız ve o kurumsal yapıyla vatandaşımıza, halkımıza hizmet edeceğiz. Belediyedeki iş ve işlemlerde, kentle ilgili alınacak kararlarda hem çalışanlarımızı karar alma sürecine dahil edeceğiz hem de hemşehrilerimizin fikirlerini, düşüncelerini bu karar alma süreçlerine mutlaka dahil edeceğiz. Onun için Van kamuoyunun talepleri, istekleri her zaman dikkate alınacak" dedi.

MOBBİNG UYGULANMAYACAK

Vali Bilmez, belediyede çalışan hiç bir personele mobbing uygulamayacaklarını, insanların kafasındaki düşüncesine göre de hiç kimsenin sorgulanmayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama belediyede iş üretmeyen, işe engel olan kişiler uyarılacak, sisteme monte edilmeye çalışılacak. Ama buna rağmen bir başarı elde edemezsek o kişiler hakkında idari işlem yapmaktan da çekinmeyeceğiz. Bütün personelimizin göreve gelmesini sağlayacağız ve her personelimizin bir işi olacak. Bugünkü izlenimim belediyedeki birçok kişinin hiç bir işi yok. Yani işe gelse bile ne yapacağı ne edeceği belli değil. İnşallah kısa bir süre içerisinde bunun hepsini ortadan kaldıracağız. Bundan sonra herkesin bir işi olacak, herkes kendine verilen görevi yapacak. Biz, belediyeyi tarafsız bir şekilde yöneteceğiz. Biz bir partide seçilmiş bir belediye başkanı değiliz. Olağanüstü koşulların geliştirildiği bir dönemde bu belediyeyi yönetme görevi devlet adına bize verildi. Dolayısıyla biz bu belediyeyi tarafsız, tüm siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde inşallah yöneteceğiz. İlçe belediyeleri arasında kentin geleceğine olumlu katkı sunan hangi partiden olursa olsun asla engel olmayacağız. Destek olacağız. Ama kente zarar veren, kentin geleceğine zarar veren projeleri de mutlaka denetimden geçireceğiz. Personel alımları gizli kapaklı yapılmayacak. İhtiyaç olması halinde ilan edilecek. Müracaatlar alınacak ve onlar arasında personel alınacak. Bugün itibariyle belediyemizde bir personel kıtlığı, sıkıntısı yoktur."

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