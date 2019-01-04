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Vali Bilmez, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:11 | Son Güncelleme

VAN Valisi Murat Zorluoğlu'nun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından Ardahan'dan Van'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandı.

Vali Bilmez, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Valisi Murat Zorluoğlu'nun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından Ardahan'dan Van'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Van Valiliği'ne atanan Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakalığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandı. Akşam saatlerinde vali yardımcısı Sinan Aslan ile birlikte büyükşehir belediyesine gelen Vali Bilmez, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini Aslan'dan devraldı.
Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, Van'a ve Van halkına hizmet etmeye geldiğini söyledi. Bilmez, "İmkânlarımızı, kaynaklarımızı son kuruşuna kadar Van halkının hizmetine sunmaya çalışacağız. Van'ı, köyü ile merkezi ile çok iyi biliyorum. 4 yıl Van'da görev yaptım. İnşallah hep birlikte bundan sonra da Van'ı yönetmeye çalışacağız. Van, huzuruyla, kardeşliğiyle, üretimi ile gündem olması gereken bir şehirdir. Van'ın terör ve operasyonlarla anılması kesinlikle Van'ın hakettiği bir durum değil. Van halkının da kentlerinin böyle anılmasını istemediğinin farkındayız. Makamlarda oturan değil, daha çok sahada olacağız. Vanlıları mutlu eden her şey bizleri de mutlu eder. Vanlıları üzen her olay bizleri de üzer. Van bölgesi cazibe merkezidir. Van'daki üretilecek katma değer, üretilecek güzellik çevresine de olumlu katkı sunar. Vanlı hemşerilerimiz ile birlikte Van'ın her mahallesinde, köyünde, sokağında, caddesinde olmaya çalışacağız. Kıt imkânlarımızı en güzel şekilde kullanıp, Van'ımıza hizmet edeceğiz. Bugüne kadar Van Belediyesi'nde görev yapmış tüm belediye başkanlarımıza ve kayyumlarımıza, emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Vali Bilmez, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandıVali Bilmez, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandı

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