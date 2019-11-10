HABER

Vali Bilmez, Van Gölü'nde açıldı, ağ çekip, balık ayıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş ilçesinde balıkçılarla Van Gölü?ne açılarak, gölden ağ çekip, balık ayıkladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş ilçesinde balıkçılarla Van Gölü?ne açılarak, gölden ağ çekip, balık ayıkladı.
Vali Bilmez, Van Gölü?nün endemik türü ve birçok ailenin geçim kaynağı olan İnci kefali avlayan balıkçıların teknesiyle Van Gölü'ne açıldı. Dereağzı, Altınsaç ve İnköy Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mirza Teran ve balıkçılar tarafından karşılanan Vali Bilmez, ilk olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş?tan İnci kefali balığı hakkında bilgi aldı. Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, Vali Bilmez?e İnci Kefalı balığının geçmişi ve bugünü ile ilgili bilgiler vererek, yaptıkları çalışmaları anlattı. Daha sonra tekneyle Dereağzı Mahallesi kıyısından Van Gölü?ne açılan Vali Bilmez ve beraberindekiler, ağların bulunduğu bölgeye demir attı.
VAN GÖLÜ'NE AÇILMAKTAN KEYİF ALIYORUM
Vali Bilmez, balıkçılarla birlikte Van Gölü'ne açılmaktan keyif aldıklarını belirterek, Bugün duygusal bir gün oldu benim için. 20 yıl önce nesli tükenmek üzere olan ve bu balığın neslinin tükenmemesi için çırpınan bir Mustafa Sarı hocamız vardı. Bu bölgede balığın koruma altına alınması ve balığın derelerde değil de gölde tutulması, yavru bırakacağı sezon değil de normal sezonda balıkçılık yapılması için ciddi bir emek verdi. Bugün de yine başka bir Mustafa Akkuş hocamız da aynı bayrağı devralarak kararlılıkla yoluna devam ediyor. 150'ye yakın teknenin ve bine yakın balıkçının bu gölden geçimini temin ettiğine şahitlik etmek mutluluk vericidir. Bugün bir grup balıkçımızla birlikte 'Vira bismillah' deyip balık ağlarını çekmeye çıktık. 20 yıl öncesiyle 20 yıl sonrasına şahitlik ettim. Çok duygulandım ve burada bir kuruş para harcamadan binlerce kişi rızkını temin ediyor. İnşallah koruma tedbirleri ile balığımızın popülasyonu artacak ve daha çok insan buradan geçimini sağlayacaktır dedi.
Vali Bilmez, daha sonra önceden göle atılan ağları balıkçılarla birlikte çekerek ağlardaki balıkları ayıkladı. Vali Mehmet Emin Bilmez?e programda, Gevaş Kaymakamı Hasan Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu da eşlik etti.

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler
Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutulduAtatürk’ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutuldu
Eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istiyorEşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramiç'te 10 Kasım töreninde 'siren' krizi! Kaymakamlıktan açıklama

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

Tel Abyad'da bombalı saldırı! 9 ölü, 30 yaralı

Doğu Akdeniz’in en büyük tatbikatı başladı

Doğu Akdeniz’in en büyük tatbikatı başladı

Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

10 Kasım'da Türkiye Anıtkabir'e akın etti

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.