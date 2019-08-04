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Vali Bilmez, Van Kalesi'ndeki kazı alanında incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç.

Vali Bilmez, Van Kalesi'ndeki kazı alanında incelemelerde bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında Van Kalesi'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
2010 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Konyar başkanlığında yapılan Eski Van Şehri, kalesi ve höyüğü kazılarına Türkiye'nin birçok üniversitesinden, alanında uzman 50 kişi katılıyor. Urartu tarihine ışık tutacak önemli bir mekanda yapılan kazı çalışmalarını inceleyen Vali Mehmet Emin Bilmez’e kazı başkanı Doç. Dr. Erkan Konyar ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ eşlik etti. Doç. Dr. Konyar, kazılarla elde ediyen bulgular ve çıkartılan tarihi eserlerle ilgili Vali Bilmez'e bilgi verdi.
Vali Bilmez, tarihi mekanların turizme kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, burada yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu, gün yüzüne çıkarılan mekanların ve eserlerin tanıtımının iyi yapılması gerektiğini vurguladı.
Doç. Dr. Konyar ise, 2010 yılından buyana yaptıkları kazı çalışmalarında Urartular ile ilgili çok önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, Vali Bilmez’e, kaleme aldığı Van-Tuşpa Arkeolojik Rehberi'ni taktim etti.
Kazı çalışmalarında Urartuların son dönemlerde höyük alanını daha çok nekropol (mezarlık) olarak kullandığını tespit etiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Konyar, yerleşim alanı içinde bir nekropolün bulunmasının ilginç olduğunu, bu bulgunun yürüttükleri kazı çalışmasına farklı bir önem kattığını dile getirdi.
Vali Mehmet Emin Bilmez, kazı çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Erkan Konyar ve ekibiyle hatıra fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Vali Bilmez, Van Kalesi'ndeki kazı alanında incelemelerde bulunduVali Bilmez, Van Kalesi'ndeki kazı alanında incelemelerde bulunduVali Bilmez, Van Kalesi'ndeki kazı alanında incelemelerde bulunduVali Bilmez, Van Kalesi'ndeki kazı alanında incelemelerde bulundu

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