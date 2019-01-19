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Vali Bilmez: Van'ın çöp sorununu ortadan kaldıracağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 15:26 | Son Güncelleme

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, katı atık entegre tesisinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez: Van'ın çöp sorununu ortadan kaldıracağız

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, katı atık entegre tesisinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, Van'ın 3 milyon metreküp çöpünden elektrik üretileceğini, çalışmalara başlanan projenin 3 yıllık bir sürede tamamlanacağını söyledi.
Van Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerden biri olan ve kentin çöp sorununu ortadan kaldıracak katı atık entegre tesisi için geri sayım başladı. Yap-işlet-devret usulüyle kısa bir süre önce ihale süreci tamamlanan tesis ile Özalp yolu üzerindeki kötü koku ve görüntünün de önüne geçilmiş olacak. Yaklaşık 140 milyon liraya mal olacak tesis için Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından tek bir kuruş harcanmayarak 25 yılın sonunda belediyeye bedelsiz devredilecek. Tesisten elde edecek enerji ve geri dönüşüm ile ilgili tüm gelirlerden de 25 yıl boyunca belediyeye yüzde 6 oranında kar payı verilecek.
Tesisin yapımı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve ilgili daire başkanları ile birlikte Özalp yolu üzerindeki eski çöplükte ve yeni kurulacak tesis alanında incelemelerde bulundu.
Vahşi depolama alanının Van'a yakışmadığını belirten Vali Bilmez, iki aşamalı yürütülecek olan katı atık entegre tesisinin yapımına başlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Van'ın mevcut olan 3 milyon metreküplük çöpünü hem değerlendireceğiz, hem de elektrik üreteceğiz. Yetkili firma ile sözleşme imzalandı. İlk etapta bu birikmiş çöp problemi ortadan kaldırılmış olacak. Sonra ki iki yıl içinde de inşallah hem çöpümüzü ayrıştıracak, hem de değerlendirecek, bertaraf edecek ve beraberinde bundan enerji üretilecek. Bunun için de belediyemizden herhangi bir para ödenmeyecek. Bu yap- işlet- devret modeliyle yapılan bir projedir. Bu proje hayata geçtiği anda tüm Van merkez ve ilçelerimizin çöp bertaraf sorunu ortadan kalkmış olacak. Burası hem koku açısından, hem görüntü açısından, hem de sağlık açısından kötü koşullarda. İnşallah çok kısa bir süre içersinde Van, bu çöp depolama sorununu tamamıyla çözecek. Biz de projenin daha hızlı ilerlemesi için yakın takipçisi olacağız. Çöp bertaraf etmek Büyükşehir Belediyesi'nin, çöp toplamak ise ilçe belediyelerinin görevidir. Aktarma istasyonlarına kadar çöpleri ilçe belediyeleri veya ihaleyi verdikleri firma getirecek. Çöp istasyonlarından yeni çöp alanına biz taşıyacağız. Bu kapsamda 4 tane de istasyonumuz olacak. Çöpler orada toplanacak. Hayata geçmesi için birinci etap bir yıl, tam faaliyete geçmesi içinde ilave iki yıla ihtiyacımız var. Projenin dört dörtlük tamamlanması için firmaya sözleşmede 3 yıllık bir süre tanındı."

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Vali Bilmez: Van'ın çöp sorununu ortadan kaldıracağızVali Bilmez: Van'ın çöp sorununu ortadan kaldıracağızVali Bilmez: Van'ın çöp sorununu ortadan kaldıracağızVali Bilmez: Van'ın çöp sorununu ortadan kaldıracağız

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