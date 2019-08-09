HABER

Vali Çağatay: 50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesine bağlı köy yollarında sürdürülen asfaltlama çalışmalarını denetledi.

Vali Çağatay: 50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettik

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesine bağlı köy yollarında sürdürülen asfaltlama çalışmalarını denetledi. Vali Çağatay, kentte yapılan 50 milyon hizmeti 35 milyona mal ettiklerini söyledi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Kaymakam Mustafa Akgül ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Ahlat ilçesine bağlı grup köy yollarında sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyip, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Çağatay, köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarının son aşamaya gelindiğini belirterek, "Ahlat ilçemize bağlı Otluyazı, Ağaçören, Yoğurtyemez ve Develi köylerimizin yolu bitme aşamasına geldi. İl genelinde bu yıl KÖYDES'ten harcayacağımız para 35 milyon civarında. Yollar peyderpey yapılıyor. İhaleleri yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce (KHGB) ilçe ve il merkezimizin köylerinde çalışmalar devam ediyor. Ahlat ilçemizde aşağı yukarı 5 milyon liralık bir ödenekle köy yollarımızı parke, birinci kat asfalt, sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları yapıldı. Adilcevaz ilçemizde yine yaklaşık 3 milyon ödenek harcadık. Yollarımız bitmek üzere tamamlanıyor. İlimiz genelinde bu yıl 35 milyon TL'lik bir KÖYDES ödeneği mevcuttu. Şunu söyleyebiliriz 50 milyon TL'lik hizmeti 35 milyona yaptırdık. Kış sezonu yaklaşıyor. Kış gelmeden Bitlis'in köy yollarını her anlamda bitireceğiz. 200 köy yolunu yaptık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Vali Çağatay: 50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettikVali Çağatay: 50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettikVali Çağatay: 50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettikVali Çağatay: 50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettik

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durumBakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum
Bakan Turhan: Rize- Artvin Havalimanı gelecek yıl açılıyor (2)Bakan Turhan: Rize- Artvin Havalimanı gelecek yıl açılıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Amanos'da toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.