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  4. Vali Çağatay: Uyuşturucu ile topyekün mücadele etmemiz lazım

Vali Çağatay: Uyuşturucu ile topyekün mücadele etmemiz lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, 'Uyuşturucu ile Mücadele' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Bunu sadece bir emniyet ya da güvenlik problemi olarak gördüğümüz zaman başaramayacağız.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, 'Uyuşturucu ile Mücadele' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Bunu sadece bir emniyet ya da güvenlik problemi olarak gördüğümüz zaman başaramayacağız. Bunu toplumumuzu derinden yaralayan kanserli bir hücre olarak göreceğiz. Topyekün mücadele etmemiz lazım" dedi.
Vali Oktay Çağatay başkanlığında 'Uyuşturucu ile Mücadele' toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan ile çok sayıda kurum amiri katıldı.
Vali Çağatay, bu toplantının Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Toplantının amacının, dünyanın bizzat yaşadığı en büyük problemlerden biri olan uyuşturucu mücadele etmektir. Hem terör örgütlerinin gelir kaynağı olan, hem de geleceğimizi karartan uyuşturucuyla mücadele anlamında Türkiye ciddi bir yol kat etti. Önümüzde daha çok yol var. İnşallah bunu beraber aşacağız. Bunu sadece bir emniyet, ya da güvenlik problemi olarak gördüğümüz zaman başaramayacağız. Bunu toplumumuzu derinden yaralayan kanserli bir hücre olarak göreceğiz. Çok derin sonuçları olan bu olayı olumsuz bir durum olarak görüp, topyekün mücadele etmemiz lazım. Burada herkese vazife düşüyor. Emniyet ve jandarma geçtiğimiz yıllara kıyasla hem ilimiz hem de Türkiye bazında çok ciddi mücadele yaptı. Dehşet denilebilecek rakamlarda uyuşturucuyla mücadele anlamında başarı elde etti. Ama hala uyuşturucu çok sayıda kullanılıyor" dedi.
UYUŞTURUCU KULLANANLARIN SAYISINDA ARTIŞ VAR
Uyuşturucu kullananlarının sayısında Türkiye genelinde bir artış olduğunu anlatan Vali Çağatay şunları kaydetti:
"Ne yazık ki Türkiye’de de kullanıcı sayısında bir artış var. Emniyet, jandarma ve bütün güvenlik güçleri ne kadar başarılı olursa olsun bizim asıl başarımız toplumun genelinde sağlanacak. Çünkü talebin olduğu yerde arz var. Bizim talebi düşürmemiz lazım. Alkol ve Madde Tedavi Merkezlerinin (AMATEM) sayısı çok artıyor. Çünkü bu bir ihtiyaçtır. Bundan 15 yıl önce AMATEM ve ÇAMATEM deseydim hiç kimse bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilmeyecekti. Ama bugün dillendiriliyor. Çok acı olaylarla karşılaşıyoruz. Bazen çok yakınımızdaki bir arkadaşımız geliyor ve diyor ki, dün gece oğlumu öldürmek istedim'. Bir babayı bunu diyebilecek kadar çaresiz bırakan bir illetle karşı karşıyayız. 'Okullarda almış yürümüş' diyorlar, bu tamamen yalandır. Abartıldığı seviyede yoktur. Ama olma ihtimali var. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Uyuşturucu bir çığ gibi yükseliyor. Bu çığın önünde hep beraber toplumsal bir birliktelikle mücadele etmemiz gerekiyor. Bitlis’teki kullanım diğer bölgelere göre daha düşük. Türkiye’nin en genç nüfuslarından birine sahibiz. İşsizlik anlamında da ne yazık ki sıkıntılarımız var."
Toplantı, yapılan sunum ile son buldu.

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