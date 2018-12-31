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Vali Çakacak: Emniyet ve jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 21:50 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de yılbaşı gecesi nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi veren Vali Özdemir Çakacak, "Emniyet ve jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yok" dedi.

Vali Çakacak: Emniyet ve jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yok

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de yılbaşı gecesi nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi veren Vali Özdemir Çakacak, "Emniyet ve jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yok" dedi.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte Eskişehir-Ankara ve Eskişehir- Afyonkarahisar yolu üzerinde bulunan güvenlik kontrol noktalarını, 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi’ni ve İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Organize Sanayi Bölgesi girişindeki uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret ederek, başarılar dileyen Vali Çakacak şöyle konuştu:
"Yeni yıl dolayısıyla alınan trafik tedbirlerini hem asayiş güvenlik tedbirlerimizi yerinde görmek, denetlemek amacıyla hem jandarmanın hem polisin yol kontrol ve arama noktalarını ziyaret ediyoruz. Emniyet ve jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yok. Milletimizin, öncelikle Eskişehir halkının huzuru ve güveni için bütün kolluk kuvvetlerimiz bu akşam görev başındalar. Amacımız insanların huzur içerisinde insanlarımızın yılbaşı geçirmesini sağlamak. Trafik tedbirlerinden tutun, tüm güvenlik tedbirlerine kadar hepsi planlanmış durumda. Sağlık ve itfaiye tedbirleri de planlanmış durumda ve tüm arkadaşlarımız görev başındalar. 2019 yılında huzur, mutluluk, barışın sadece ülkemize değil tüm dünyaya ve insanlığa hakim olmasını umut ediyoruz. Savaşların olmadığı insan hak ve özgürlüklerine saygı duyulan bir dünya ümit ediyoruz. İstiyoruz ki, dünyanın hiçbir yerinde savaşlar olmasın. İnsanlar; birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşasınlar"

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Vali Çakacak: Emniyet ve jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yokVali Çakacak: Emniyet ve jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yokVali Çakacak: Emniyet ve jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yok

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