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Vali Çakacak, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev’i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:01 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’i makamında kabul etti.Valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak tarafından karşılanan Büyükelçi Ömüraliyev, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’i makamında kabul etti.
Valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak tarafından karşılanan Büyükelçi Ömüraliyev, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev’i ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin önemine dikkat çeken Vali Çakacak, "Eskişehir’imizde kardeş ve dost ülke Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisini ağırlamaktan büyük memnuniyet ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerde kalplerimiz bir ve beraber atmaktadır. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Kırgızistan’ın gelişmesinden, büyümesinden ve refah içinde olmasından yanayız. Her platformda destekliyoruz desteklemeye de devam edeceğiz. Kırgızistan’da 300’ün üzerinde şirketimiz var. Bunların da daha çok gelişmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.
Eskişehir’de bulunmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu bildiren Büyükelçi Ömüraliyev de, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini iletti. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin çok eskilere dayandığını söyleyen Büyükelçisi Ömüraliyev, her alanda artarak gelişen ikili ilişkilerin devam etmesini istedi.
Ziyaretin ardından Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev’i diğer programlarına katılmak üzere valilik binasından ayrıldı.

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