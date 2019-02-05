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Vali Çakacak ’tan kazaya ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrası Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Şehir Hastanesine giderek yaralıları ziyaret etti.Eskişehir AK Parti Milletvekili Harun Karacan ve Eskişehir İl Sağlık İl Müdürü Doç.

Vali Çakacak ’tan kazaya ilişkin açıklama

Eskişehir’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrası Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Şehir Hastanesine giderek yaralıları ziyaret etti.
Eskişehir AK Parti Milletvekili Harun Karacan ve Eskişehir İl Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ile yaralıları ziyaret eden Vali Çakacak, geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Vali Çakacak, yaptığı açıklamada, "Sabah 08:30 sularında, çevre yolunda, Ankara-Eskişehir istikameti üzerinde belediye otobüsünün önünde dönüş yapan bir tıra arkadan çarpması suretiyle bir trafik kazası meydana geldi. Maalesef bu trafik kazasında 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 20 de yaralımız var. Bütün yaralılarımızı ziyaret ettik. 10 yaralı Şehir Hastanesinde, 5 yaralı Yunus Emre Hastanesinde, 5 yaralı da Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde olmak üzere toplam 20 yaralı hastamız var. Onları ziyaret ettik. Hekimlerimizin ilk kontrollerinde ağır yaralımız yok. Birçoğu ayakta tedavi ediliyor. Müdahaleler devam ediyor. Geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Vali Çakacak ’tan kazaya ilişkin açıklama

Vali Çakacak ’tan kazaya ilişkin açıklama

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