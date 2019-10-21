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Vali Çakacak'tan Mehmetçiğe asker selamıyla destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı için "Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı için "Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Gerektiği zaman, vatanın bekası söz konusu ise herkes askerdir" dedi. Çakacak ardından asker selamıyla harekata destek verdi.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kentte görev yapan muhtarla öğretmenevinde bir araya geldi. Programa Vali Çakacak’ın yanı sıra vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Türkiye'nin güney sınırındaki teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na değinen Vali Çakacak, "Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Gerektiği zaman, vatanın bekası söz konusu ise herkes askerdir. Allah, askerimize güç, kuvvet versin" dedi. Çakacak ardından asker selamı vererek operasyona desteğini gösterdi.
Muhtarlığın demokrasinin ve devlet yönetimimizin en temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Çakacak, "Devlet millet bütünleşmesinin tesisinde başrolde olduğu gibi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında da önemli bir yere sahiptir. Mahallelerinde, devlet ile vatandaş arasında birer köprü olan muhtarlarımız ise, ülkemizin dört bir köşesinde, devletimizin gören gözü, tutan eli aynı zamanda milletin taleplerini devlet nezdinde takipçisi olarak çok önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Çakacak, yerel seçimlerinde göreve seçilen kadın muhtarlara ve 20 yılın üzerinde görev yapmış kıdemli muhtarlara plaket takdim verdi.

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