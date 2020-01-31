Vali Çakır, Avrupa şampiyonunu tebrik etti

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belerus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kelebek stilde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan engelli sporcu Rahmi Ersoy’u makamında kabul ederek tebrik etti.

Yozgat’ta yaşayan ve tek kolu olmayan engelli yüzücü Rahmi Ersoy, azim ve başarısı ile çevresine örnek oluyor. 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında tek kolunu kaybetse de yaşama sevincini kaybetmeyen engelli yüzücü Rahmi Ersoy, 24 Ocak’ta Belarus’un başkenti Minks’te düzenlenen Ulusal Açık Paralimpik Avrupa Şampiyonasında 100 metre kelebek sitilde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Ersoy ayrıca ilk kez giydiği milli takım forması ile 50 metre ve 100 metre serbest stilde de Avrupa 2.si oldu.

Engelli sporcu Ersoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve antrenörleri Hanifi Yıkılmaz, İlker Sefa Onuş ile Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti. Avrupa şampiyonu olan engelli yüzücü Rahmi Ersoy’u makamında kabul eden Yozgat Valisi Kadir Çakır, sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Düzenlenen programda konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, “Ben Rahmi’ye gerek Yozgat’ı gerek Türkiye’mizi Belarus’ta temsil ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen Gençlik Spor İl Müdürümüze, antrenörlerine ve ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Rahmi de Yozgat’ımızın gururu oldu. Bundan sonra İtalya’ya gidecek. Burada da başarılarının devamını diliyoruz. Bizim için önemli. Rahmi’nin bu başarılarının sayısının artmasını diliyorum. Rahmi, buradan Türkün gücünü Yozgat’ın gücünü bütün dünyaya gösterdi” dedi.

Engelli yüzücü Rahmi Ersoy ise şampiyonaya ciddi bir şekilde hazırlandığını söyleyerek “Avrupa şampiyonasına iyi hazırlandık. Yarışlarda başarılar da elde ettim. Çalışmayı bırakmayacağım, önümüzde İtalya ve Tokyo’da düzenlenecek olan yarışlar var. Azimle çalışacağım. Valimize, Gençlik Spor İli Müdürümüze ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Belerus’ta düzenlenen uluslararası paralimpik yüzme şampiyonasında 50 ve 100 metre serbest stilde 2. oldum, 100 metre kelebekte ise Avrupa birincisi oldum. Ülkemi temsil etmek çok güzel bir duygu. Bunu daha çok yaşamak istiyorum, çalışmalarıma bu doğrultu da devam edeceğim, hedefim büyük” şeklinde konuştu.

