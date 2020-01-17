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  4. Vali Çakır ‘bayrak sevdalısı’ öğrenciyi makamında ağırladı

Vali Çakır ‘bayrak sevdalısı’ öğrenciyi makamında ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 20:01 | Son Güncelleme

Yozgat’ta karne dağıtım töreninde valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpen ilkokul 1.sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz’i Yozgat Valisi Kadir Çakır makamında konuk etti.Yozgat’ta Erdoğan Akdağ İlkokulunda düzenlenen karne töreninde okul bahçesinde bulunan valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpen birinci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz’i, ailesini ve sınıf öğretmeni Elif Geçen’i Yozgat Valisi Kadir Çakır, valilik makamında ağırladı.

Yozgat’ta karne dağıtım töreninde valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpen ilkokul 1.sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz’i Yozgat Valisi Kadir Çakır makamında konuk etti.
Yozgat’ta Erdoğan Akdağ İlkokulunda düzenlenen karne töreninde okul bahçesinde bulunan valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpen birinci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz’i, ailesini ve sınıf öğretmeni Elif Geçen’i Yozgat Valisi Kadir Çakır, valilik makamında ağırladı. Adil Erdem Temiz ve ailesini tebrik eden Vali Çakır, “Adil’in bu hareketi bizi çok mutlu etti. Yozgat milli manevi değerleri çok güçlü bir ilimiz. Buradan Adil’in bu hareketiyle bizim şehitlerimize gazilerimize rahmet diliyoruz görev yapan polis ve askerlerimize selam ediyoruz” dedi.
Türk Bayrağını çok sevdiğini söyleyen Adil Erdem Temiz ise “Oyun oynuyordum, içimden geldi öptüm bayrağımı” şeklinde konuştu.
Adil Erdem Temiz’in babası Fehmi Temiz ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, “Çok heyecanlıyım, biz aslında vatan aşkını bayrak aşkını atalarımızdan öğrendik ve çocuklarımıza böyle aşılıyoruz. Kendisi beni çok duygulandırdı, ailecek gururluyuz” dedi.
Daha sonra Vali Kadir Çakır Adil Erdem Temiz ve sınıf öğretmeni Elif Geçen’e teşekkür ederek kitap hediye etti.

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