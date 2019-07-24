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Vali Canbolat ‘BESAŞ Süt Dünyası’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles’e kazandırılan ve açıldığı günden bu yana bölge çiftçisinin can damarlarından biri haline gelen BESAŞ Süt ve Süt Ürünleri Tesisini gezdi.Bursa Valisi Yakup Canbolat, Keles temasları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’nin Süt ve Süt Ürünleri Tesisini gezdi.

Vali Canbolat ‘BESAŞ Süt Dünyası’nda

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles’e kazandırılan ve açıldığı günden bu yana bölge çiftçisinin can damarlarından biri haline gelen BESAŞ Süt ve Süt Ürünleri Tesisini gezdi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Keles temasları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’nin Süt ve Süt Ürünleri Tesisini gezdi. Beraberindeki Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Keles Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ile birlikte tesislere gelen Vali Canbolat’ı, BESAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Bektaş karşıladı. Bektaş, tesisleri gezdirdiği Vali Canbolat’a üretim kapasitesi ve bölge çiftçisine sağladıkları katkılar hakkında bilgi verdi. Tesislerin bulunduğu alanın eski bir tütün deposu olduğunu ve yıllardır âtıl durumda kaldığını hatırlatan Mustafa Bektaş, “Büyükşehir Belediyesi bu âtıl hâldeki alanı bölge ekonomisine katkı sağlayan bir tesise dönüştürdü. Yapılan teknolojik yatırımlarla burası süt, peynir, yoğurt, ayran, krema gibi çeşitli süt ürünleri üreten bir tesis haline dönüştü. Tesisimizde üretilen tüm ürünlerde kesinlikle hiçbir koruyucu ve katkı maddesi kullanılmıyor. Hem ilçemizde ve bölge ilçelerde hayvancılığın gelişmesini ve istihdamın artmasını sağlamayı hem de Bursa halkına kaliteli, sağlıklı, hijyenik süt ve süt ürünlerini ulaştırmayı hedefleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa’nın en fazla göç veren dağ ilçelerinde bu ve benzeri yatırımların büyük önem taşıdığını hatırlatarak, tesisin üretim ve satış rakamlarının yükselmesiyle bölgede istihdamın daha da artacağını, hayvancılığın da gelişeceğini kaydetti. Vali Canbolat, üretim tesislerinin ardından ürün satış noktası olan BESAŞ Süt Dünyası’nı da gezdi.

Vali Canbolat ‘BESAŞ Süt Dünyası’nda

Vali Canbolat ‘BESAŞ Süt Dünyası’nda

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