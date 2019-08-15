Vali Canbolat gaziye sahip çıktı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik ilçesinde bir kafede saldırıya uğrayan Gazi Ömür Karaman’ı ziyaret etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gazi Ömür Karaman’ı misafir olduğu evde ziyaret etti. Ziyarette Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Gürsu Belediye Başkan Vekili Ali Kuzgun ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan da Canbolat’a eşlik etti. Canbolat, failler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını söyleyerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Gazi Ömür Karaman, oturduğu kafede ayağını uzattığı gerekçesiyle acımasızca darp edilmişti.



