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Vali Canbolat’tan Genç Girişimcilere tavsiyeler:

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı İbrahim Özmen ve İcra Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.

Vali Canbolat’tan Genç Girişimcilere tavsiyeler:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı İbrahim Özmen ve İcra Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti. Vali Canbolat, genç girişimcilere “Endüstri 4.0 sanayi devrimini her alanda kullanın, hayal kurmaktan, yeniliklerden vazgeçmeyin” tavsiyesinde bulundu.
Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu, ilk ziyaretini Bursa Valisi Yakup Canbolat’a gerçekleştirdi. TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Özmen, Başkan Yardımcıları Musa Öztürk, Samet Dinçer ve Taylan Devrim Ercan, İcra Kurulu üyeleri Hüseyin Durmaz, Sinan Ortakçı, Oray Üsküdar ve Bekir Bayıklı’dan oluşan heyet, girişimciliğin yaygınlaştırılması noktasındaki hedeflerini ve yol haritalarını Vali Canbolat ile paylaştı.

"Bursa girişimciliğin merkezi"
Bursa’nın Osmanlı’dan günümüze girişimciliği merkezi olduğuna dikkati çeken TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Özmen, “Bursa her zaman girişimciliğin merkezi olmuştur. Tarım, sanayi, turizm ve ticaretin önemli bir merkezi Bursa’dan Türkiye ve dünyaya daha fazla girişimci genç iş insanlarının yetişmesi için dünyadaki yenilikleri ve güçlü genç girişimci potansiyelimizi tek bir merkezde buluşturmak adına Girişimcilik Evi projesini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.’ dedi. Özmen, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu’nun faaliyetlerini Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde sürdürdüğünü belirterek, ‘Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ve başarılı iş insanı büyüklerimizin proje ve hedeflerimize yönelik destekleri bize güç veriyor” diye konuştu.

“Endüstri 4,0’dan vazgeçmeyin"
Bursa’nın genç bir nüfusa sahip önemli bir ticaret ve sanayi şehri olduğuna dikkati çeken Bursa Valisi Yakup Canbolat genç girişimcilere şu tavsiyelerde bulundu: “Dünyanın yeni çalışma modeli Endüstri 4.0’ı sanayinin her alanında kullanmaya gayret edin. Dördüncü sanayi devrimi de denilen Endüstri 4.0 ile birlikte birçok yeni kavram da önümüze gelmiştir. Sanayi kenti Bursa’da yeni teknoloji hamlelerini daha fazla uygulamak, dijital dönüşüm ile verimliliğimizi arttırmak için üretim ekonomisi alanımızı genişletmeliyiz. Özelikle makina ve techizat alanlarında katma değeri yüksek yenilikçi ürünleri Bursa’dan dünyaya sunabiliriz. Bununla beraber genç girişimcilerimizin dijital dünyayı daha fazla kullanarak e-ticarette iş modellerini yaygınlaştırmalarını tavsiye ediyorum.”

Vali Canbolat’tan Genç Girişimcilere tavsiyeler:

Vali Canbolat’tan Genç Girişimcilere tavsiyeler:

Vali Canbolat’tan Genç Girişimcilere tavsiyeler:

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