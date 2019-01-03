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Vali Canbolat'tan ölen annesi için duygusal paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 18:56 | Son Güncelleme

BURSA Valisi Yakup Canbolat, kanser nedeniyle dün yaşamını yitiren annesi Nezaket Canbolat (70) için sosyal medyada Necip Fazıl Kısakürek'in 'Anneciğim' adlı şiirini paylaştı.

Vali Canbolat'tan ölen annesi için duygusal paylaşım

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Valisi Yakup Canbolat, kanser nedeniyle dün yaşamını yitiren annesi Nezaket Canbolat (70) için sosyal medyada Necip Fazıl Kısakürek'in 'Anneciğim' adlı şiirini paylaştı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bölümü'nde dün yaşamını yitirdi. Nezaket Canbolat, bugün Çorum'un Alaca ilçesindeki Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Vali Canbolat, sosyal medya hesabından annesi Nezaket Canbolat'a Necip Fazıl Kısakürek'in 'Anneciğim' adlı şiiriyle veda etti.

ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!"

FOTOĞRAFLI

Vali Canbolat'tan ölen annesi için duygusal paylaşım

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